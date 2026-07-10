فردا کالابرگ الکترونیکی برای کد ملیهای ۳ تا ۶ شارژ میشود
به گزارش تابناک؛ طبق اطلاعیه رسمی وزارت رفاه اعتبار کالابرگ الکترونیک در تیرماه جاری برای گروه جدیدی از مشمولین فعال خواهد شد. بر اساس این برنامه، از فردا شنبه، بیستم تیرماه، سرپرست خانوارهایی که رقم انتهایی کد ملی آنها در بازه ۳ تا ۶ قرار دارد، قادر به استفاده از اعتبار اختصاصیافته خواهند بود.
در این مرحله از توزیع، مبلغ یارانه غیرنقدی بدون هیچگونه تغییری نسبت به ماه گذشته، به میزان یک میلیون تومان بهازای هر نفر تعیین شده است.
این اعتبار صرفاً جهت خرید اقلام اساسی و کالاهای مورد نیاز سبد غذایی از طریق شبکه فروشگاههای متصل به طرح قابل استفاده خواهد بود.
کارشناسان معتقدند تداوم این طرح با رویکرد کالابرگ الکترونیک، گامی راهبردی در جهت هوشمندسازی یارانهها و تضمین امنیت غذایی خانوارها محسوب میشود.
برخلاف مدلهای قبلی، این شیوه توزیع با ایجاد یک «اعتبار اختصاصی»، از انحراف نقدینگی جلوگیری کرده و اطمینان حاصل میکند که کمکهای دولتی مستقیماً به بهبود کیفیت تغذیه و تأمین نیازهای پایه خانوادهها اختصاص مییابد. همچنین، این مکانیسم با هدایت تقاضا به سمت کالاهای اساسی، به ثبات بازار و حمایت از تولیدات داخلی کمک شایانی میکند.