ماجرای ۲۰۷ یک میلیونی در دیجی کالا چه بود؟!

به گزارش تابناک؛ احسان گل محمدی روزنامه نگار در یادداشتی نوشت: «با یک میلیون صاحب خودروی پژو 207 سقف پاناروما شوید» ماجرا از اینجا شروع شد: دیجی کالا تعدادی خودروی پژو 207 را به قیمت، یک میلیارد و صد و هشتاد و دو میلیون تومان برای فروش گذاشته بود اما نکته عجیب این بود که این سایت اعلام کرده بود اگر برای خرید این خودرو سه ساعت دیگر وارد سایت شوید می توانید این خودرو را با 100 در صد تخفیف به قیمت یک میلیون تومان خریداری کنید.

راس ساعت وارد سایت شدم اما آگهی باز نشد؛ برای اینکه مطمئن شوم این آگهی جز فریب چیزی نیست موارد دیگر را نیز امتحان کردم چرا که این نوع آگهی ها صرفا فقط 207 نبود و در هر ساعت آگهی های متفاوتی در این سایت گذاشته شده بود( از آیفون 17، یک میلیونی بگیرید تا موتور و ....)

با این شیوه تبلیغاتی دیجی کالا از اول آذر مقادیر زیادی بازدید کننده فعال به سایت خود افزوده است چراکه همه برای خرید این کالاهای با تخفیف 100 در صدی در هر ساعت شبانه روز در سایت این مجموعه حضور پیدا می کردند تا اقبال خود را امتحان کنند.

اما سوال اینجاست که آیا نظارتی بر شیوه های تبلیغاتی این غول های استارتاپی انجام می شود؟ آیا می شود با هر روشی مخاطب را جذب کرد و به هیچ جا هم پاسخگو نبود؟

شاید بعد از خواندن این چند خط، دیجی کالا اسامی ای را به عنوان برندگان معرفی کند( هرچند من بعید می دانم چرا که این شرکت به خاطر انحصار ایجاد شده شان خود را بالاتر از پاسخگویی به مردم می داند) اما در مواردی که من شخصا تست کردم حتی یک مورد هم واقعی نبود.

در یک کشور نرمال با مسئولین نرمال که وقت مردم برایشان مهم است، بعد از این تبلیغات قطعا مدیران را برای پاسخگویی به خط می کردند و ببینند ماجرا چیست؟ تا هرکسی به خود اجازه ندهد به خاطر بالا رفتن بازدید سایت خود اینگونه با روح و روان مردم بازی کند.