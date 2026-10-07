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افزایش اعتبار کالابرگ به روزهای آینده موکول شد

در حالی که قرار بود اعتبار کالابرگ افزایش یابد، معاون رفاه وزارت تعاون اعلام کرد اجرای این طرح تا تعیین تکلیف منابع مالی به روزهای آینده موکول شده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۱۵
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کالابرگ



به گزارش تابناک؛ معاون رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه تیم اقتصادی دولت هنوز بابت عدد و تعداد دقیق مشمولان طرح افزایش اعتبار کالابرگ به توافق نهایی نرسیدند، گفت: همه تلاش دولت این است که شرایط بهره مندی تعداد بیشتری از هموطنان را مهیا کند.

به گفته اندایش یکی از چالش های اصلی اجرای این طرح، تامین منابع پایدار است و لذا بعد از تصویب و ابلاغ عدد دقیق منابع کالابرگ در سازمان برنامه و بودجه، طرح افزایش اعتبار کالابرگ اجرایی و آغاز خواهد شد.

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افزایش کالابرگ تیم اقتصادی دولت اعتبار کالابرگ
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