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خبر خوش: اعتبار کالابرگ شارژ می‌شود

بر اساس زمان‌بندی تعیین شده برای شارژ کالابرگ، فردا دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵ اعتبار کالابرگ بخشی از خانوارها باید واریز شود.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۱۱
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10453 بازدید
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۳
خبر خوش: اعتبار کالابرگ شارژ می‌شود

بر اساس زمان‌بندی تعیین شده برای شارژ یارانه غیرنقدی، فردا دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرست خانوارهای با رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ و خانوارهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی باید شارژ شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، این مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر بوده که اعتبار در نظر گرفته شده به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. تمام ایرانیان ساکن در کشور مشمول این کمک معیشت هستند که بدون در نظر گرفتن دهک درآمدی افراد برای تمام متقاضیان شارژ می‌شود.

مبلغ کالابرگ افزایش می‌یابد؟

رایزنی برای افزایش کالابرگ بین وزارتخانه‌های اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است. برخی دولتمردان در نهادهای مربوطه افزایش مبلغ کالابرگ را منوط به حذف برخی خانوارها اعلام می‌کنند و بعضی از متولیان امر به دنبال تامین اعتبار بدون حذف افراد از طرح کالابرگ هستند.

افزایش نرخ کالاهای اساسی متناسب با سطح درآمدها افراد نبوده و برخی از اقتصاددانان از پدیده «طبقه متوسط فقیر» در کشور خبر می‌دهند. افزایش دستمزد کارگران و حقوق کارمندان تحت‌تأثیر رشد نرخ تورم در ایجاد رفاه اجتماعی تاثیرگذار نبوده و دولت ناگزیر است با یارانه نقدی و غیرنقدی آن را جبران نماید.

اقلام اساسی مشمول طرح

خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست، پنیر

پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره‌بار: انواع میوه و سبزیجات

راه‌های رسمی استعلام موجودی کالابرگ

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*

گفتنی است، کالابرگ خرداد تا پایان تیر اعتبار دارد.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲۴
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
0
3
پاسخ
خبر خوش 😂🤦🏻‍♂️
smok2050
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
2
0
پاسخ
آقای وزیراقتصاد( سید علی مدنی زاده) پس کو افزایش کالابرگ؟!!! ۲۵ خرداد گفتی دو هفته دیگه افزایش اعتبار برای امثال من دهک ۳، چیشد؟ آخه چرا وعده پُر میدی ولی بازم پوچِ در اومد؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
1
6
پاسخ
وااااااااااااااااااااااااای از خوشحالی بال درآوردیم!!!!!!!!!!!!!
2 کیلو میوه می خریم با یک میلیون، تا یک ماه از گشنگی نمی میریم!!!!
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