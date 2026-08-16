صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

کالابرگ خانوارهای دارای این کد ملی فعال شد

اعتبار کالابرگ خانوار‌هایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها بین ۳ تا ۶ است، امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه شارژ شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۶۷
| |
4110 بازدید
|
۲
شارژ کالابرگ

اعتبار کالابرگ خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها بین ۳ تا ۶ است، امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه شارژ شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اعتبار کالابرگ خانوارهای مشمول گروه دوم، امروز ۲۵ مردادماه در حساب سرپرستان خانوار شارژ شد. بر اساس برنامه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ خانوارها در سه نوبت مشخص در روزهای پانزدهم، بیست‌وپنجم و پنجم ماه بعد شارژ می‌شود.

بر اساس این برنامه، خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۰، ۱ یا ۲ است، به همراه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، در روز پانزدهم هر ماه اعتبار خود را دریافت می‌کنند. امروز نیز نوبت خانوارهایی بود که رقم پایانی کد ملی آنها بین ۳ تا ۶ قرار دارد.

گروه سوم این طرح شامل خانوارهایی است که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۷ تا ۹ است. اعتبار این گروه طبق زمان‌بندی اعلام‌شده، پنجم ماه بعد شارژ خواهد شد. به این ترتیب، در مردادماه اعتبار گروه نخست در ۱۵ مرداد شارژ شد، امروز ۲۵ مرداد اعتبار گروه دوم در اختیار خانوارهای مشمول قرار گرفت و پنجم شهریور نیز نوبت گروه سوم خواهد بود.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
کالابرگ شارژ کالابرگ افزایش کالابرگ
ایران کنترل بر تنگه هرمز را رسمیت می‌بخشد؛ آمریکا در تداوم جنگی که با اسرائیل آغاز کرد، درمانده است
علی حاتمی؛ مردی که ایران را قاب گرفت/ راز جاودانگی سینمای حاتمی
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعتبار کالابرگ امروز واریز می‌شود
کالابرگ این افراد فردا شارژ می شود
شوک به مردم: عقب‌نشینی دولت از وعده کالابرگ!
زمان شارژ کالابرگ تیر ماه
شارژ مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی آغاز شد
کالابرگ بری این افراد شارژ شد
زمان‌ شارژ کالابرگ خرداد اعلام شد
کالابرگ این افراد فعال شد
کالابرگ سه گروه فردا شارژ می‌شود
جزئیاتی از واریز کالابرگ اسفندماه
فردا کالابرگ کدام کدملی‌ها شارژ می‌شود؟
چه زمانی رقم کالابرگ افزایش می‌یابد؟
رقم کالابرگ چه میزان افزایش می‌یابد؟!
رقم کالابرگ تغییر کرد + جزئیات
خبر جدید درباره افزایش رقم کالابرگ
کالابرگ کدملی‌های این افراد شارژ شد
زمان شارژ مرحله یازدهم کالابرگ / مهلت اعتبار خرید
فردا کالابرگ این افراد شارژ می‌شود
اعلام زمان شارژ کالابرگ الکترونیکی
کالابرگ چهار گروه فردا شارژ می‌شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
7
پاسخ
پس کالابرگ اونهایی که کدملیشون آخرش بین 7-9 هست ،کالابرگ در مردادماه بهشون تعلق نگرفت.
پاسخ ها
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
.هیچی انداختن ماه دیگه ده روزشو خوردن
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟ + جوابیه  (۱۳۷ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۴ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۵ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۰ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۸ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۴۷ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005pap
tabnak.ir/005pap