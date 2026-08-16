کالابرگ خانوارهای دارای این کد ملی فعال شد

اعتبار کالابرگ خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها بین ۳ تا ۶ است، امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه شارژ شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اعتبار کالابرگ خانوارهای مشمول گروه دوم، امروز ۲۵ مردادماه در حساب سرپرستان خانوار شارژ شد. بر اساس برنامه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ خانوارها در سه نوبت مشخص در روزهای پانزدهم، بیست‌وپنجم و پنجم ماه بعد شارژ می‌شود.

بر اساس این برنامه، خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۰، ۱ یا ۲ است، به همراه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، در روز پانزدهم هر ماه اعتبار خود را دریافت می‌کنند. امروز نیز نوبت خانوارهایی بود که رقم پایانی کد ملی آنها بین ۳ تا ۶ قرار دارد.

گروه سوم این طرح شامل خانوارهایی است که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۷ تا ۹ است. اعتبار این گروه طبق زمان‌بندی اعلام‌شده، پنجم ماه بعد شارژ خواهد شد. به این ترتیب، در مردادماه اعتبار گروه نخست در ۱۵ مرداد شارژ شد، امروز ۲۵ مرداد اعتبار گروه دوم در اختیار خانوارهای مشمول قرار گرفت و پنجم شهریور نیز نوبت گروه سوم خواهد بود.

