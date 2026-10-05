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حادثه امنیتی برای یک نفتکش در تنگه هرمز

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه امنیتی در ۱۱ مایل دریایی شمال خصب عمان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۲۶
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تنگه هرمز

به گزارش تابناک، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس امروز اعلام کرد که گزارشی از یک حادثه در ۱۱ مایل دریایی شمال خصب، عمان، دریافت کرده است.

به ادعای این گزارش، یک نفتکش که در حال ورود به تنگه هرمز بود، از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد هشدار قرار گرفت و به آن دستور داده شد که بازگردد، در غیر این صورت کشتی هدف قرار خواهد گرفت و ناخدای نفتکش تأیید کرده که از دستور تبعیت کرده است.

این نهاد انگلیسی اعلام کرد که مقامات در حال بررسی هستند.

سازمان عملیات تجارت دریایی

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