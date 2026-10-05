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ادعای ترامپ: ایران مسئول حادثه هواپیمای فلای دبی است

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سوال یک خبرنگار که گفت «آیا فکر می‌کنید ایران مسئول حمله پرواز فلای دبی» بود، مدعی شد: «بله این طور فکر می‌کنم»
کد خبر: ۱۳۹۷۴۷۱
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ترامپ

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در جریان گفتگو با خبرنگاران گفت: شرایط در تنگه هرمز نرمال است؛ همیشه آماده مذاکره مستقیم با ایران هستیم.

وی مدعی شد: ما معتقدیم که یک تهدید خاص وجود داشت که ما را وادار کرد بمب‌افکن‌ها را از یک پایگاه بریتانیایی خارج کرده و آنها را به مکانی بسیار دورافتاده منتقل کنیم.

همچنین، رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سوال یک خبرنگار که گفت «آیا فکر می‌کنید ایران مسئول حمله پرواز فلای دبی» بود، مدعی شد: «بله این طور فکر می‌کنم»

خبرنگار فاکس نیوز: ترامپ به من گفت که معتقد است ایران مسئول حمله به هواپیمای فلای‌دبی است

در این حال، خبرنگار فاکس نیوز می‌گوید که ترامپ به من گفت که معتقد است ایران مسئول حمله به هواپیمای فلای‌دبی است. 

لوکاس تاملینسون، خبرنگار فاکس نیوز گفت: در کاخ سفید، رئیس‌جمهور ترامپ به من گفت که معتقد است ایران مسئول حمله به هواپیمای فلای‌دبی است. 

گفتنی است که پیش از این جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، درباره حادثه هواپیمای فلای‌دبی گفت: «در مورد دخالت ایران، در این زمینه موضوع را به جان رتکلیف و برخی از مقام‌های اطلاعاتی واگذار می‌کنم. وی افزود: نمی‌خواهم پیش از اعلام رسمی، چیزی را مطرح کنم یا از اظهارات احتمالی آنها جلو بزنم؛ اما این قطعاً موضوعی است که در حال بررسی آن هستیم. با این حال، نمی‌توانم بگویم که تاکنون به شواهد قطعی و قانع‌کننده‌ای در این زمینه دست یافته‌ام.»

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