صدای انفجار در تنگه هرمز / کشتی متخلف مجازات شد

به گزارش تابناک، دقایقی قبل صدای انفجار از سمت دریا و محدوده تنگه هرمز در قشم و سیریک شنیده شد.

صداهای شنیده شده احتمالا مرتبط با شلیک تیر هشدار به سمت کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز بوده است اما تا کنون خبر رسمی درباره علت این صداها منتشر نشده است.

در همین حال، ساعاتی پیش سازمان تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک نفتکش در تنگهٔ هرمز هدف اصابت یک پرتابهٔ ناشناس قرار گرفته است.

بر اساس اعلام ناخدای این کشتی بر اثر این اصابت به موتورخانه این نفتکش آسیب وارد شده است.

منبع: فارس