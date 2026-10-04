هفت شرط ایران باید محقق شود تا تنگه هرمز باز شود

به گزارش تابناک، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در حاشیه مراسم ختم خواهر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران که در مسجد نور میدان جهاد برگزار شد گفت: هیچ تغییری در نظرات ما حاصل نشده است؛ به این معنا که ما معتقدیم آن هفت شرط باید محقق و منعقد شود تا بعد از آن درباره تنگه هرمز، مثلاً گشایشی ایجاد شود.

وی ادامه داد: بنابراین، اتفاقی که افتاد و تفاوت اسلام‌آباد با نیویورک که از طریق قطر به‌عنوان میانجی غیرمستقیم مطرح شد، فقط فشردگی زمان بود و نه اختلاف در موضع ما یا اختلاف در محتوای کار.

وی تصریح کرد: این تصمیمی است که باید مقامات آمریکایی بگیرند. ظاهراً آنها به‌شدت درگیر اختلافات درونی خودشان هستند و از طرف دیگر در آستانه انتخابات قرار دارند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان داشت: شما آخرین وضعیت نظرسنجی‌ها را دارید که کاملاً رو به سقوط هستند. بنابراین، این تصمیم با خود آنهاست و از نظر مسائل محتوایی، ابهامی وجود ندارد که نیاز به مذاکرات جدیدی باشد.