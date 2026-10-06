En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

نفتکش اماراتی برگشت خورد / اسکورت آمریکا کارساز نشد!

منابع اوسینت امروز اعلام کردند که روز سه‌شنبه نفتکش اماراتی «DRAGON FORTUNE» علی‌رغم اسکورت آمریکا توان عبور از تنگه را پیدا نکرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۹۶
| |
404 بازدید
نفتکش

به گزارش تابناک، بنا بر اعلام منچ اوسینت نفتکش «DRAGON FORTUNE» متعلق به امارات که با اسکورت نیروی هوایی ایالات متحده قصد عبور از تنگه هرمز را داشت، برگشت خورد. بر اساس گزارش‌های میدانی، این کشتی پس از دریافت هشدار، مسیر خود را تغییر داد و سامانه شناسایی خودکار (AIS) آن نیز روشن شد.

روشن شدن AIS این نفتکش نیز نشانه‌ای از تغییر وضعیت آن از حالت «پنهان‌کاری» به «پیروی از مقررات اعلام‌شده ایران» تلقی می‌شود. پیش از این، بسیاری از کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز، سامانه‌های ردیابی خود را خاموش می‌کردند یا هویت جعلی اختیار می‌کردند. این رویداد بار دیگر نشان می‌دهد که اسکورت نظامی آمریکا قادر به تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز نیست و ایران عملاً نظام «عبور با مجوز» را در این آبراه حیاتی تثبیت کرده است.

کارشناسان می‌گویند ادامه این روند می‌تواند هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل دریایی را بار دیگر افزایش دهد و قیمت نفت را در سطوح بالاتری تثبیت کند.گفتنی است پس از حملات اخیر ایران به نفتکش‌های متخلف، صادرات نفت خلیج فارس در هفته گذشته به زیر ۵ میلیون بشکه در روز سقوط کرده و شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی در حال بازنگری در مسیرهای خود هستند.

منبع: ایمنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
امارات نفتکش تنگه هرمز ایران آمریکا
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
بازخوانی تاریخ؛ در تخت جمشید حتی یک زن نیست؛ پس این‌همه نام زنانه از کجاست؟
بازخوانی تاریخ ؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی؛ راز بزرگ مردی که جهان اسلام را تکان داد
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز
یک نفتکش در تنگه هرمز هدف قرار گرفت
سه نفتکش اماراتی در هرمز هدف قرار گرفتند
حادثه امنیتی برای یک نفتکش در تنگه هرمز
یک نفت‌کش در تنگه هرمز هدف قرار گرفت
بیشتر نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز عراقی است
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
سخنان جنجالی همسر بیژن مرتضوی حین تهران گردی
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
نسخه انگلیسی بازی ریحانه پارسا در سریال پرحاشیه
فعالیت پدافند در آسمان قشم/پرنده متخاصم رهگیری شد
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۲ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۸ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۰ نظر)
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»  (۵۵ نظر)
بانک رسالت از هیچ هم پول درمی‌آورد؟ / اقساطِ وام پرداخت‌نشده و پیامک هشدار برای ضامن!  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005rZs
tabnak.ir/005rZs