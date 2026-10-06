نفتکش اماراتی برگشت خورد / اسکورت آمریکا کارساز نشد!

به گزارش تابناک، بنا بر اعلام منچ اوسینت نفتکش «DRAGON FORTUNE» متعلق به امارات که با اسکورت نیروی هوایی ایالات متحده قصد عبور از تنگه هرمز را داشت، برگشت خورد. بر اساس گزارش‌های میدانی، این کشتی پس از دریافت هشدار، مسیر خود را تغییر داد و سامانه شناسایی خودکار (AIS) آن نیز روشن شد.

روشن شدن AIS این نفتکش نیز نشانه‌ای از تغییر وضعیت آن از حالت «پنهان‌کاری» به «پیروی از مقررات اعلام‌شده ایران» تلقی می‌شود. پیش از این، بسیاری از کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز، سامانه‌های ردیابی خود را خاموش می‌کردند یا هویت جعلی اختیار می‌کردند. این رویداد بار دیگر نشان می‌دهد که اسکورت نظامی آمریکا قادر به تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز نیست و ایران عملاً نظام «عبور با مجوز» را در این آبراه حیاتی تثبیت کرده است.

کارشناسان می‌گویند ادامه این روند می‌تواند هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل دریایی را بار دیگر افزایش دهد و قیمت نفت را در سطوح بالاتری تثبیت کند.گفتنی است پس از حملات اخیر ایران به نفتکش‌های متخلف، صادرات نفت خلیج فارس در هفته گذشته به زیر ۵ میلیون بشکه در روز سقوط کرده و شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی در حال بازنگری در مسیرهای خود هستند.

منبع: ایمنا