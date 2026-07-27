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مدیریت قاطع ایران در تنگه و سرنوشت یک کشتی!

خبرگزاری صدا و سیما از حادثه برای یک کشتی که قصد عبور از مسیر ناایمن جنوب تنگه هرمز را داشت، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۲۸
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عبور کشتی از هرمز

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ یک مقام آگاه گفت: ساعاتی پیش و در ساعات اولیه بامداد امروز دوشنبه ۵ مردادماه، ۶ فروند کشتی متخلف با خاموش نمودن سامانه های ناوبری و موقعیت یاب خود  و نیز  با تحریک  ارتش کودک کش و تروریستی امریکا قصد عبور از مسیر غیر قانونی و نا ایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند که یکی از آنها دچار حادثه شده و بقیه تحت مدیریت قاطع ایران به خلیج فارس برگردانده شدند.

 همانگونه که قبلا هم اعلام شده بود مسیر تردد در تنگه هرمز مسیر مشخص شده است‌ و مابقی مسیرها آلوده است و راه بجایی ندارد.

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تنگه هرمز تردد کشتی ها آمریکا حادثه دریایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
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پاسخ
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