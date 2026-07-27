مدیریت قاطع ایران در تنگه و سرنوشت یک کشتی!

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ یک مقام آگاه گفت: ساعاتی پیش و در ساعات اولیه بامداد امروز دوشنبه ۵ مردادماه، ۶ فروند کشتی متخلف با خاموش نمودن سامانه های ناوبری و موقعیت یاب خود و نیز با تحریک ارتش کودک کش و تروریستی امریکا قصد عبور از مسیر غیر قانونی و نا ایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند که یکی از آنها دچار حادثه شده و بقیه تحت مدیریت قاطع ایران به خلیج فارس برگردانده شدند.

همانگونه که قبلا هم اعلام شده بود مسیر تردد در تنگه هرمز مسیر مشخص شده است‌ و مابقی مسیرها آلوده است و راه بجایی ندارد.