مدیریت قاطع ایران در تنگه و سرنوشت یک کشتی!
خبرگزاری صدا و سیما از حادثه برای یک کشتی که قصد عبور از مسیر ناایمن جنوب تنگه هرمز را داشت، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۲۸| |
2346 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ یک مقام آگاه گفت: ساعاتی پیش و در ساعات اولیه بامداد امروز دوشنبه ۵ مردادماه، ۶ فروند کشتی متخلف با خاموش نمودن سامانه های ناوبری و موقعیت یاب خود و نیز با تحریک ارتش کودک کش و تروریستی امریکا قصد عبور از مسیر غیر قانونی و نا ایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند که یکی از آنها دچار حادثه شده و بقیه تحت مدیریت قاطع ایران به خلیج فارس برگردانده شدند.
همانگونه که قبلا هم اعلام شده بود مسیر تردد در تنگه هرمز مسیر مشخص شده است و مابقی مسیرها آلوده است و راه بجایی ندارد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱