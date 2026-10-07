حمله به نفتکش در نزدیکی سواحل قطر

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک از تارنمای این سازمان، در بیانیه منتشر شده این سازمان در روز چهارشنبه آمده است: سازمان عملیات تجارت دریایی گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه در فاصله ۵۱ مایل دریایی شمال «مدینة الشمال» در قطر دریافت کرده است.

در ادامه این بیانیه بیان شده است: یک نفتکش گزارش داده که هدف اصابت چندین پرتابه قرار گرفته است. گزارش‌ هایی از تلفات انسانی نیز دریافت شده است. مقامات در حال بررسی موضوع هستند. به شناورها توصیه می‌شود با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس گزارش دهند.