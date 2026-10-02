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انفجار جدید در تنگه هرمز

شرکت اطلاعاتی امبری اعلام کرد یک نفتکش با پرچم پاناما هنگام عبور از تنگهٔ هرمز «هدف اصابت یک پرتابه قرار گرفته و ستون‌هایی از دود درحال خروج از آن است».
کد خبر: ۱۳۹۶۹۴۵
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انفجار در تنگه هرمز

به گزارش تابناک؛ مرکز اطلاعات دریایی امبری از حمله به یک کشتی متخلف در تنگه هرمز خبر داد. 

شرکت اطلاعاتی امبری اعلام کرد یک نفتکش با پرچم پاناما هنگام عبور از تنگه هرمز «مورد اصابت یک پرتابه قرار گرفته است».

امبری در هشداری گفت تصاویر پس از برخورد را بررسی کرده که نشان می‌داد، ستون‌هایی از دود از عقب کشتی خارج می‌شود.

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این دومین حمله‌ای است که در این ماه یک نفتکش را هدف قرار می‌دهد.بر اساس گزارش‌ها، خدمه کشتی در حال حاضر در سلامت هستند.

تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی برای حمل‌ونقل نفت جهان است و هرگونه حمله یا اختلال در آن می‌تواند بر بازار انرژی و امنیت دریایی تأثیر بگذارد.
منبع: فارس

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