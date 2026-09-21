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وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز

مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد روز دوشنبه گزارشی درباره اصابت یک نفتکش در تنگه هرمز دریافت کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۶۲
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2376 بازدید
انفجار کشتی



به گزارش تابناک؛ مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد روز دوشنبه گزارشی درباره اصابت یک نفتکش در تنگه هرمز دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، نفتکش با یک پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و چند نفر از خدمه آن زخمی شده‌اند، اما تلفات جانی گزارش نشده است. این شناور در حال حرکت به سمت نزدیک‌ترین بندر است.

منبع: مهر

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نفتکش تنگه هرمز حادثه دریایی
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