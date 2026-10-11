حادثه دریایی در نزدیکی بندر صحار عمان

به گزارش تابناک، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس روز یکشنبه از حادثه جدید دریایی خبر داد.

این سازمان اعلام کرد که گزارشی از یک حادثه برای یک نفتکش در نزدیکی بندر صحار عمان دریافت کرده است.

این سازمان بریتانیا جزئیات بیشتری درباره این حادثه دریایی ارائه نکرده است.

گفتنی است، پیش از این نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه‌ای از انفجار و آتش سوزی یک سوپر نفتکش در اثر برخورد با مین‌های دریایی خبر داده بود.