یک نفتکش در تنگه هرمز هدف قرار گرفت

نیروی دریایی می‌گوید که یک نفتکشی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشته، هدف پرتابه قرار گرفته است.

به گزارش تابناک؛ سازمان تجارت دریایی بریتانیا (یو‌کی‌ام‌تی‌او)، وابسته به نیروی دریایی این کشور، اعلام کرد یک نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه قرار گرفته است؛ این نهاد زمان دقیق حادثه را مشخص نکرده است.

روز گذشته سه نفتکش متخلف که قصد داشتند از مسیر عمانی عبور کنند، هدف قرار گرفته شدند؛ ایران بار‌ها اعلام کرده که مسیر امن بخش مالی تنگه است و هرکسی تخلف کند یا هدف گرفته می‌شود یا با مین برخورد می‌کند.

ناخدای این کشتی می‌گوید که بر اثر این اصابت به موتورخانه این نفتکش آسیب وارد شده و خدمه سالم هستند.

هیچ‌گونه آسیب زیست محیطی هم گزارش نشده است.

منبع: فارس