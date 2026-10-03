انفجار دومین نفتکش امروز در تنگه هرمز
به گزارش تابناک، منابع خبری از انفجار در دومین نفتکش در تنگه هرمز خبر دادهاند
به گفته این منابع، نفتکش متخلف هنگام ورود به تنگه هرمز سامانه رهگیری خود را خاموش کرده بود.
ساعاتی پیش، اکانت رهیابیهای دریایی منچاوسینت نوشت نفتکش «اور وینست» که تحت اسکورت آمریکاست حدود ۵ ساعت پیش، هنگام ورود به تنگه هرمز، فرستنده ردیابی خود (AIS) را خاموش کرده است.
نفتکش یونانی «آتیناغوراس» هم در حال ترک عمان است و بدون سیگنال وارد خلیج فارس میشود اگر اتفاقی برایش نیفتد.
در ۵ روز گذشته ۸ نفتکش در مسیر جنوبی تنگه هدف گرفته شدهاند؛ به گفته سخنگوی سپاه کشتیهای متخلف یا هدف گرفته میشوند یا با مین برخورد میکنند.
گفته میشود که یک کشتی تجاری که در حال عبور از مسیر عمانی بوده هدف گرفته شده است؛ هرمز ریپورت هم میگوید که ایران حملات ضدکشتی علیه شناورهایی که تحت اسکورت نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز حرکت میکنند، آغاز کرده است.