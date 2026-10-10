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آتش سوزی عظیم سوپرنفتکش متخلف در تنگه هرمز

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوختن یک سوپرنفتکش متخلف در تنگه هرمز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۴۸
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نیروی دریایی سپاه

به گزارش تابنک، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد:

یک فروند سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام، که قصد خروج از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت، به دلیل برخورد با مین دریایی از مسیر پر خطر اعلام شده، دچار انفجار پر شدت گردید. 

این سوپر نفتکش که سامانه های ناوبری و موقعیت یاب خود را خاموش کرده بود، بعد از برخورد با مین دریایی در یک آتش عظیم در حال سوختن است؛ به گونه ای که برای مردم ساحل نشین نیز آتش آن به وضوح قابل مشاهده است. 

نیروی دریایی سپاه اعلام می کند: آتش سوزی مهیب عاقبت هر نفتکش متخلفی است که بخواهد امنیت و قوانین تنگه هرمز را نادیده بگیرد. 

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

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نیروی دریایی سپاه تنگه هرمز نفتکش تخلف مین دریایی آتش سوزی
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