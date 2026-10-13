آتش سوزی نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش از شناسایی یک فروند نفتکش متخلف در حال عبور از محدوده شرق تنگه هرمز که ساعاتی پیش، دچار آسیب و حریق شده بود، خبر داد.

به گزارش تابناک، روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: ظهر امروز یک فروند نفتکش متخلف که با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی و تلاش برای عبور از منطقه ممنوعه در حال عبور از محدوده شرق تنگه هرمز دچار آسیب و حریق شده بود، توسط تیم‌های رصد نیروی دریایی ارتش شناسایی شد.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرد: با آرایش جدید و استقرار یگان‌های عملیاتی در شرق تنگه هرمز و محدوده دریای عربی و دریای عمان، با اشراف کامل، تمامی فعالیت‌های دشمن و عبور و مرور شناورها را تحت رصد دائمی و لحظه‌ای خود داشته و توصیه می‌کند تمامی شناورها با رعایت قوانین بین‌المللی از خاموش کردن تجهیزات الکترونیکی خود اکیدا خودداری و برای طی مسیر، با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هماهنگی‌های لازم را برای عبور ایمن به عمل آورند.