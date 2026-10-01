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سه نفتکش اماراتی در هرمز هدف قرار گرفتند

سه نفتکش مورد اصابت قرار گرفته در تنگه هرمز تحت مالکیت یا اجاره امارات هستند.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۹۲
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تنگه


به گزارش تابناک؛ سه نفتکش اخیر که در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته‌اند، تحت مالکیت یا اجاره امارات بوده‌اند. مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام کرد در روزهای گذشته چند نفتکش دیگر نیز در این مسیر هدف قرار گرفته‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو ماه گذشته نفت‌کش‌های AL RUWAIS ، SINBAD و MERSIN PROSPERITY چندین بار اقدام به عبور از تنگه هرمز کرده‌ بودند.

نکته قابل توجه آنکه اسامی این ۳ نفتکش در آخرین به روزرسانی لیست عدم سازگاری مدیریت آبراه خلیج فارس (PGSA) نیز درج شده است.

منبع: ایسنا

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برچسب ها
مدیریت آبراه خلیج فارس نفتکش تنگه هرمز امارات
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