سه نفتکش اماراتی در هرمز هدف قرار گرفتند



به گزارش تابناک؛ سه نفتکش اخیر که در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته‌اند، تحت مالکیت یا اجاره امارات بوده‌اند. مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام کرد در روزهای گذشته چند نفتکش دیگر نیز در این مسیر هدف قرار گرفته‌اند.



بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو ماه گذشته نفت‌کش‌های AL RUWAIS ، SINBAD و MERSIN PROSPERITY چندین بار اقدام به عبور از تنگه هرمز کرده‌ بودند.



نکته قابل توجه آنکه اسامی این ۳ نفتکش در آخرین به روزرسانی لیست عدم سازگاری مدیریت آبراه خلیج فارس (PGSA) نیز درج شده است.

منبع: ایسنا