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انفجار شدید ابرنفتکش در تنگه هرمز

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد یک نفتکش متخلف با بار بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام، هنگام تلاش برای عبور از مسیر غیرمجاز در تنگه هرمز، بر اثر برخورد با مین دچار انفجار و آتش‌سوزی شدید شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۷۰
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نفتکش

به گزارش تابناک، بر اساس اعلام نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این نفتکش با خاموش کردن همه سامانه های موقعیت یاب و راداری، تلاش نمود با فریب و حمایت ارتش قاچاقچی و تروریست امریکا از تنگه هرمز عبور کند.

نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: تنگه هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی های متخلف از مقررات ایرانی تنگه هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست آمریکاست.
منبع: ایرنا

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نفتکش انفجار تنگه هرمز کشتی متخلف برخورد با مین آتش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Germany
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
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حقشه.
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