انفجار شدید ابرنفتکش در تنگه هرمز

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد یک نفتکش متخلف با بار بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام، هنگام تلاش برای عبور از مسیر غیرمجاز در تنگه هرمز، بر اثر برخورد با مین دچار انفجار و آتش‌سوزی شدید شد.

به گزارش تابناک، بر اساس اعلام نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این نفتکش با خاموش کردن همه سامانه های موقعیت یاب و راداری، تلاش نمود با فریب و حمایت ارتش قاچاقچی و تروریست امریکا از تنگه هرمز عبور کند.

نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: تنگه هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی های متخلف از مقررات ایرانی تنگه هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست آمریکاست.

منبع: ایرنا