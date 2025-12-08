قیمت خودرو امروز 17 آذر + جدول

قیمت خودرو امروز 17 آذر 1403 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو تحت تاثیر نوسانات اخیر نرخ ارز مسیر افزایشی خود را ادامه داد. بر اساس ارزیابی کارشناسان، کاهش حدود 10 درصدی عرضه خودروهای داخلی و ابهامات موجود در روند واردات، حساسیت بازار را نسبت به عوامل بیرونی به شکل محسوسی افزایش داده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در چنین شرایطی، در حالی که طی ماه‌های گذشته اثر تغییرات نرخ ارز با تاخیر نسبی در بازار خودرو منعکس می‌شد، طی روزهای اخیر واکنش بازار به تحولات ارزی سریع‌تر و شدیدتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد فضای انتظارات تورمی میان فعالان بازار تقویت شده و نوسان‌پذیری قیمت‌ها افزایش یافته است.

قیمت خودروهای داخلی

پژو 207 دنده‌ای پانوراما TU5P نسبت به روز گذشته 52 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 260 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، تارا اتوماتیک V4 رشد بهای 30 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 532 میلیون تومان معامله شود.

اطلس G نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی 890 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، شاهین اتوماتیک GL افزایش قیمت 32 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با برچسب قیمتی یک میلیارد و 280 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

هایما 7X نسبت به روز معاملاتی پیشین 90 میلیون تومان گران شد تا با نرخ 2 میلیارد و 590 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، چانگان CS55 افزایش قیمت 25 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا نرخ سه میلیارد و 155 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

آریزو 8 رشد بهای 90 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی سه میلیارد و 750 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، اکستریم TX افت بهای 70 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با نرخ چهار میلیارد و 820 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.

فردا 511 افزایش بهای 60 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی قله یک میلیارد و 360 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، لوکانو L8 افزایش بهای 40 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ پنج میلیارد و 220 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

دیگنیتی پرستیژ نسبت به روز گذشته 50 میلیون تومان گران شد تا با نرخ سه میلیارد و 250 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از سوی دیگر، فیدلیتی الیت (7 نفره) رشد بهای 25 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ سه میلیارد و 5 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.