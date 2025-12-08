میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو امروز 17 آذر + جدول

قیمت خودرو امروز 17 آذر 1403 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۴۶۲۴
| |
2163 بازدید
|
۱
قیمت خودرو امروز 17 آذر + جدول

قیمت خودرو امروز 17 آذر 1403 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو تحت تاثیر نوسانات اخیر نرخ ارز مسیر افزایشی خود را ادامه داد. بر اساس ارزیابی کارشناسان، کاهش حدود 10 درصدی عرضه خودروهای داخلی و ابهامات موجود در روند واردات، حساسیت بازار را نسبت به عوامل بیرونی به شکل محسوسی افزایش داده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در چنین شرایطی، در حالی که طی ماه‌های گذشته اثر تغییرات نرخ ارز با تاخیر نسبی در بازار خودرو منعکس می‌شد، طی روزهای اخیر واکنش بازار به تحولات ارزی سریع‌تر و شدیدتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد فضای انتظارات تورمی میان فعالان بازار تقویت شده و نوسان‌پذیری قیمت‌ها افزایش یافته است.

قیمت خودروهای داخلی

پژو 207 دنده‌ای پانوراما TU5P نسبت به روز گذشته 52 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 260 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، تارا اتوماتیک V4 رشد بهای 30 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 532 میلیون تومان معامله شود.

اطلس G نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی 890 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، شاهین اتوماتیک GL افزایش قیمت 32 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با برچسب قیمتی یک میلیارد و 280 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

هایما 7X نسبت به روز معاملاتی پیشین 90 میلیون تومان گران شد تا با نرخ 2 میلیارد و 590 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، چانگان CS55 افزایش قیمت 25 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا نرخ سه میلیارد و 155 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

آریزو 8 رشد بهای 90 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی سه میلیارد و 750 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، اکستریم TX افت بهای 70 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با نرخ چهار میلیارد و 820 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.

فردا 511 افزایش بهای 60 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی قله یک میلیارد و 360 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، لوکانو L8 افزایش بهای 40 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ پنج میلیارد و 220 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

دیگنیتی پرستیژ نسبت به روز گذشته 50 میلیون تومان گران شد تا با نرخ سه میلیارد و 250 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از سوی دیگر، فیدلیتی الیت (7 نفره) رشد بهای 25 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ سه میلیارد و 5 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو بازار خودرو ایران خودرو سایپا خبر فوری قیمت خودرو خودرو وارداتی
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو امروز 23 مهر 1404
قیمت خودرو در بازار امروز 14 اسفندماه
قیمت خودرو در بازار امروز 12 اسفندماه
قیمت خودرو در بازار امروز 30 بهمن ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 16 بهمن ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 6 بهمن ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 4 اسفندماه
قیمت خودرو در بازار امروز 29 دی ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 15 اسفندماه
قیمت خودرو در بازار امروز 23 دی ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 25 اسفندماه
قیمت خودرو در بازار امروز 13 بهمن ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 8 اسفند ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 2 بهمن ماه
قیمت خودرو در بازار امروز یکم بهمن ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 22 اسفندماه
قیمت خودرو ترمز برید+ جدول قیمت‌ها
قیمت خودرو امروز 18 آبان + جدول
قیمت خودرو در بازار امروز 20 بهمن ماه
قیمت خودرو در بازارهای امروز 5 اسفندماه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
8
پاسخ
آفرین بر دولت و وزارت صنایع و شخص آقای فرزین و پزشکیان که روی همه دولتها رو سفید کردند!!!!!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dnU
tabnak.ir/005dnU