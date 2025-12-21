قیمت خودرو امروز 30 آذر
قیمت خودرو امروز 30 آذر 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار تحت تاثیر طرحهای عرضه خودرو در هفته جاری نوسانات متناقضی را به نمایش گذاشت. با این حال، کارشناسان چشمانداز بازار خودرو در هفتههای آینده را به دلیل عقبماندگی قیمت خودرو از نرخ ارز و تغییرات تیراژ تولید و عرضه خودرو صعودی ارزیابی میکنند.
قیمت خودروهای داخلی
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، شاهین اتوماتیک پلاس بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این سدان داخلی 30 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص یک میلیارد و 687 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، کوییک RS نسبت به روز گذشته 10 میلیون تومان گران شد تا با نرخ 790 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.
تارا دستی V1 ریزش بهای 15 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 375 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، ریرا افزایش بهای پنج میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 175 میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای مونتاژی
لوکانو L8 افزایش قیمت 90 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی قله پنج میلیارد و 640 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، لاماری ایما نسبت به روز گذشته 25 میلیون تومان گران شد و با نرخ سه میلیارد و 160 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.
کیامسی SR3 ریزش بهای 50 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 990 میلیون تومان سقوط کرد. از سوی دیگر، کیامسی J7 نسبت به روز گذشته 20 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ 2 میلیارد و 920 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.
اکستریم SX نسبت به روز گذشته 50 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی سه میلیارد و 780 میلیون تومان سقوط کرد. از طرف دیگر، آریزو 6 رشد بهای 40 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 740 میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شود.