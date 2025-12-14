قیمت خودرو امروز 23 آذر 1404

قیمت خودرو امروز 23 اذر 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو با نوعی بلاتکلیفی ساختاری مواجه شده است که ریشه آن را باید در نوسانات شدید بازار ارز و نبود سیگنال‌های باثبات اقتصادی جست‌وجو کرد. در چنین شرایطی، جهش نرخ دلار طی روزهای اخیر باعث رشد اسمی قیمت خودروها شده، اما این افزایش به تحرک معاملاتی منجر نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، تحلیلگران معتقدند تا زمان تثبیت نسبی نرخ ارز و روشن‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی، این شرایط ادامه دارد و ورود هیجانی به بازار می‌تواند ریسک خرید در سقف قیمتی را افزایش دهد.

قیمت خودروهای داخلی

دنا پلاس اتوماتیک بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این سدان داخلی 95 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 625 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) 86 میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و 275 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

میان محصولات سایپا، شاهین اتوماتیک پلاس بیشترین نوسان قیمتی در روز جاری را پشت سر گذاشت. بر همین مبنا، این سدان داخلی افزایش بهای 85 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 680 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، ساینا GX دوگانه‌سوز رشد بهای 17 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به نرخ معاملاتی 890 میلیون تومان رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

فیدلیتی الیت (7 نفره) افزایش قیمت 95 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی قله سه میلیارد و 90 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، رسپکت 2 نسبت به روز گذشته 85 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ 2 میلیارد و 240 میلیون تومان معامله شود.

آریزو 6 نسبت به روز گذشته 90 میلیون تومان گران شد و روی قله 2 میلیارد و 450 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، X22 پرو (دستی) رشد بهای 50 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 450 میلیون تومان رسید.

هایما S7 پرو رشد قیمتی 80 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به بهای معاملاتی 2 میلیارد و 720 میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، چانگان CS55 نسبت به روز گذشته 80 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ سه میلیارد و 260 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.