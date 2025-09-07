قیمت خودرو امروز ۱۶ شهریور ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز 16 شهریور 1404 در شرایطی اعلام شد که نشانه‌های رکود نسبی در معاملات مشهود است. با وجود روند صعودی نرخ ارز در روز گذشته، حرکت کلی قیمت‌ها در بازار خودرو تمایل به کاهش دارد و حتی در برخی موارد، نرخ معاملاتی خودروهای مونتاژی پایین‌تر از قیمت کارخانه ثبت شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، آنچه در مقطع کنونی مشاهده می‌شود، نبود یک الگوی پایدار در بازار و غلبه رفتارهای هیجانی است. بررسی وضعیت فعلی نشان می‌دهد سه عامل اصلی نوسانات نرخ ارز، محدودیت عرضه از سوی خودروسازان و تفاوت محسوس در سطح تقاضای انواع خودرو نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری فضای مبهم معاملاتی ایفا می‌کنند. ترکیب این عوامل موجب شده است که بخش قابل توجهی از خریداران و فروشندگان در موقعیت انتظار قرار گیرند و بازار از شفافیت و روند مشخص فاصله بگیرد.

قیمت خودروهای داخلی

رانا پلاس، طلایه‌دار بیشترین تغییرات قیمتی در روز جاری است. بر این اساس، رانا پلاس در روز جاری 16 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ 790 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

سایر محصولات ایران خودرو در روز جاری نوسانات محدودی را به ثبت رساندند. برای مثال، در رتبه دوم تغییرات قیمتی محصولات ایران خودرو، پژو 207 اتوماتیک می‌ایستد که در روز جاری افت 6 میلیون تومانی را تجربه کرده است تا با نرخ یک میلیارد و 68 میلیون تومان معامله شود.

محصولات سایپا تغییرات قیمتی چشم‌گیری نداشتند. بر این اساس، پرنوسان‌ترین خودروی سایپا در روز جاری کوییک S برآورد می‌شود که با تجربه کاهش قیمت پنج میلیون تومانی به شاخص 534 میلیون تومان رسیده است.

قیمت خودروهای مونتاژی

میان محصولات مونتاژی خودروسازان داخلی، هایما S5 پرو در روز جاری کاهش قیمت 30 میلیون تومانی را تجربه کرد. این کراس‌اوور مونتاژی امروز روی شاخص یک میلیارد و 775 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، چانگان CS55 تنها چهار میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ دو میلیارد و 826 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی معامله شود.

میان محصولات کرمان موتور، کی‌ام‌سی A5 کاهش قیمت 10 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 930 میلیون تومان در بازار آزاد قابل خریداری باشد. شایان ذکر است که نرخ معاملاتی این خودرو در بازار آزاد 20 میلیون تومان پایین‌تر از قیمت کارخانه برآورد می‌شود.

میان محصولات بهمن موتور، کاپرا U با نرخ یک میلیارد و 800 در بازار آزاد معامله می‌شود. نرخ معاملاتی این خودرو مونتاژی، 26 میلیون تومان پایین‌تر از قیمت کارخانه است. همچنین میان محصولات مونتاژی سایر شرکت‌ها، فردا 511 نیز با نرخ معاملاتی یک میلیارد و 60 میلیون تومان، 40 میلیون تومان ارزان‌تر از قیمت کارخانه خرید و فروش می‌شود.