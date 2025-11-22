میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت خودرو امروز یکم آذر ماه

قیمت خودرو امروز 1 آذر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو امروز یکم آذر ماه

قیمت خودرو امروز 1 آذر 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو طی هفته‌های اخیر در فضایی کم‌عمق و کم‌رمق حرکت می‌کند. کاهش اشتهای ریسک در میان سرمایه‌گذاران که نتیجه افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی است، جریان ورودی سرمایه را به حداقل رسانده و سطح نقدشوندگی این بازار را در ماه‌های اخیر پایین آورده است. در چنین شرایطی، معامله‌گران رویکرد احتیاط در پیش گرفته‌اند و از ورود به موقعیت‌های تازه خودداری می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، رفتار عرضه‌کنندگان در این دوره همچنان نقش تعیین‌کننده دارد. هرچند حجم عرضه تغییر قابل ملاحظه‌ای را تجربه نکرده است، اما فعالان بازار معتقدند هرگونه کاهش محسوس در عرضه می‌تواند شرایط را برای تغییر جهت روند قیمتی فراهم کند. از سوی دیگر، وضعیت بازار ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای اصلی اثرگذار بر انتظارات تورمی، همچنان در محدوده مقاومت‌های حساس نوسان دارد. عبور نرخ ارز از سطوح بالاتر، توان ایجاد موج تازه تقاضا در بازار خودرو را دارد و می‌تواند معاملات را از رکود به تحرک بیشتر هدایت کند.

با این وجود، در نبود چنین محرک‌هایی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار خودرو در محدوده رکودی باقی می‌ماند. فعالان اقتصادی انتظار دارند تا زمانی که بخشی از نااطمینانی‌های سیاسی برطرف نشود یا نشانه‌های قوی‌تر از سوی متغیرهای کلان ارائه نگردد، بازار در همین دامنه محدود حرکت کند و رفتار سرمایه‌گذاران بر پایه احتیاط و ترجیح نقد بماند.


قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز یکم آذر ماه

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) در صدر فهرست تغییرات قیمتی خودروهای داخلی قرار گرفت. بر همین اساس، این سدان داخلی 18 میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و 50 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، ری‌را رشد بهای 15 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص یک میلیارد و 850 میلیون تومان ایستاد.

سهند S افزایش قیمت چهار میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 746 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، اطلس G نسبت به روز گذشته سه میلیون تومان گران شد و روی شاخص 797 میلیون تومان ایستاد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز یکم آذر ماه

آریزو 6 افزایش قیمت 40 میلیون تومانی را تجربه کرد و با نرخ 2 میلیارد و 200 میلیون تومان به معاملات امروز رسید. از سوی دیگر، آریزو 8 نسبت به روز گذشته 10 میلیون تومان ارزان شد تا با ارزش سه میلیارد و 460 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

هایما 8S رشد بهای 20 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 2 میلیارد و 750 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، چانگان CS35 افت 10 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 330 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

کی‌ام‌سی ایگل نسبت به روز گذشته 12 میلیون تومان ارزان شد تا با بهای یک میلیارد و 345 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود. از طرف دیگر، جک J4 افت قیمت 10 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص یک میلیارد و 290 میلیون تومان ایستاد.

رسپکت 2 نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 930 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، کاپرا U پلاس افت بهای 20 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی یک میلیارد و 980 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

