اعترافات تازه کیت وینسلت و همانسوال همیشگی؛ دل بسوزانیم یا حسرت بخوریم؟
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، کیت وینسلت برای فیلمبینهای ایرانی نامی غریبه و ناآشنا نیست. از زمانی که در «تایتانیک» بازی کرد تا امروز، فیلمهای زیادی را با حضور او دیدهاند و به تواناییهایش در بازیگری واقفاند. اینبازیگر که اینروزها ۵۰ سالگی را پشت سر میگذارد، بهتازگی در مصاحبهای درباره روزهای وحشتناک پس از موفقیتش در «تایتانیک» صحبت کرده است؛ زمانی که ۲۲ ساله و در ابتدای جاده موفقیت در هالیوود بود.
مهران مدیری هم در مصاحبه اخیرش با امیرحسین قیاسی گفت پس از موفقیت برنامه تلویزیونی «ساعت خوش» دیگر زندگی مثل سابق نبود و شهرت زیر و رویش کرده بود. کیت وینسلت هم پیش از «تایتانیک» در چند فیلم بازی کرده بود اما «تایتانیک» باعث دیدهشدن در سطح بینالمللی و سکوی پرتابش شد. خودش هم گفته پس از اینفیلم بود که زندگیاش زیر و رو شد و رسانهها به سمتش هجوم بردند.
حرفهای جدید کیت وینسلت، مقالهای را یادمان میاندازد که چندی پیش درباره تامکروز بودن و سلبریتیبودنش و تلاش برای سلبریتیماندنش منتشر کردیم که در پیوند زیر قابل دسترسی و مطالعه است:
«اسطوره تام کروز؛ حسرتش را بخوریم یا برایش دل بسوزانیم؟»
سلبریتیشدن، ملزومات و شرایط سختی دارد که عموم مردم آنها را نمیبینند و فقط ظاهر قضیه را میبینند. وینسلت در مصاحبهاش گفته پس از سرازیرشدن سیل شدید شهرت بهسمت او، تلفنهایش توسط افرادی شنود میشد و شخصیترین بخشهای حریم خصوصی زندگیاش در امان نبود. به علاوه توسط افرادی تعقیب میشد و به دلیل بودن در چنینوضعیتی نمیتوانست شبها به راحتی بخواند.
یکی از چالشهای مهم کیت وینسلت در روزهای بهظاهر زیبا و باشکوه پس از «تایتانیک»، این بوده که روزنامهها و مطبوعات درباره چاقی و لاغری و داشتن اضافهوزن او تیترهای جنجالی میزدند و او آمادگی مواجهه با چنیندنیایی را نداشته است. او در اینباره به افرادی اشاره کرده که همهجا دنبالش بودند و سطلهای زبالهاش را هم میگشتند تا ببینند رژیم دارد یا نه!
در حالیکه اینروزها سلبریتیها و اینفلوئنسرهای فضای مجازی در پی این هستند که با بیان جزییات بیشتر و تکاندهندهتر از زندگی خصوصیشان در صدر توجه عموم باقی بمانند، کیت وینسلت میگوید در مواجهه با دوربینها و میکروفنهای اهالی رسانه که در پی جزییات زندگی خصوصی یا علت جداییاش از سم مندس همسر سابقش بودهاند، باید سرش را پایین میانداخته و ضمن بستهنگهداشتن دهانش، زندگیاش را میکرده است.
صحبتها و بهنوعی افشاگری کیت وینسلت، بار دیگر ایننکته را به مخاطبان سینما و هنر تذکر میدهد که در پس هر ظاهر و ویترین حسرتآفرین، یکباطن و پشتپرده اندوهبار قرار دارد. روزگاری بود که کیت وینسلت مقابل دوربین رسانهها ژست میگرفت و لبخند میزد. البته هنوز هم ناچار است اینگونه رفتار کند چون در چرخه سینمای حرفهای هالیوود فعالیت میکند و چنین رفتاری، از ملزومات ماندن در چرخه سلبریتیبودن و پیشنهاد کار گرفتن است. اما بالاخره صبرش تمام شده و اعتراف کرده ایستادن در چنینموقعیت بهظاهر والایی، چههزینهها و چالشهایی دارد؛ چالشهایی که گاهی به قیمت جان هنرپیشهها و بازیگران سینما تمام میشود. در ایندنیای حرفهای صنعت تصویر، طلاقها و فروپاشیهای شخصیتی، نسبت به خودکشی و مرگها، سرنوشت بهتری برای سلبریتیها محسوب میشوند.
به هرحال، هرچیزی بهایی دارد! اگر میخواهید در مرکز توجه مردم و رسانهها باشید، باید از مسائل شخصیتان هزینه کنید و مثل خیلیهای دیگر که نامشان اینروزها در اینستاگرام و دیگر شبکههای اجتماعی فضای مجازی سر زبانهاست، واقعیتهای خصوصیتان را سر چوب بزنید! اگر هم نخواهید یا مجبورتان میکنند اینکار را بکنید یا از گردونه کنار بروید!