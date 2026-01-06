صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعترافات تازه کیت وینسلت و همان‌سوال همیشگی؛ دل بسوزانیم یا حسرت بخوریم؟

یکی از چالش‌های مهم کیت وینسلت در روزهای به‌ظاهر زیبا و باشکوه پس از «تایتانیک»، این بوده که روزنامه‌ها و مطبوعات درباره چاقی و لاغری و داشتن اضافه‌وزن او تیترهای جنجالی می‌زدند و او آمادگی مواجهه با چنین‌دنیایی را نداشته است. او در این‌باره به افرادی اشاره کرده که همه‌جا دنبالش بودند و سطل‌های زباله‌اش را هم می‌گشتند تا ببینند رژیم دارد یا نه!
کد خبر: ۱۳۴۸۶۸۸
| |
6187 بازدید
|
۴

اعترافات تازه کیت وینسلت و همان‌سوال همیشگی؛ دل بسوزانیم یا حسرت بخوریم؟

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، کیت وینسلت برای فیلم‌بین‌های ایرانی نامی غریبه و ناآشنا نیست. از زمانی که در «تایتانیک» بازی کرد تا امروز، فیلم‌های زیادی را با حضور او دیده‌اند و به توانایی‌هایش در بازیگری واقف‌اند. این‌بازیگر که این‌روزها ۵۰ سالگی را پشت سر می‌گذارد، به‌تازگی در مصاحبه‌ای درباره روزهای وحشتناک پس از موفقیتش در «تایتانیک» صحبت کرده است؛ زمانی که ۲۲ ساله و در ابتدای جاده موفقیت در هالیوود بود.

مهران مدیری هم در مصاحبه اخیرش با امیرحسین قیاسی گفت پس از موفقیت برنامه تلویزیونی «ساعت خوش» دیگر زندگی مثل سابق نبود و شهرت زیر و رویش کرده بود. کیت وینسلت هم پیش از «تایتانیک» در چند فیلم بازی کرده بود اما «تایتانیک» باعث دیده‌شدن در سطح بین‌المللی و سکوی پرتابش شد. خودش هم گفته پس از این‌فیلم بود که زندگی‌اش زیر و رو شد و رسانه‌ها به سمتش هجوم بردند.

حرف‌های جدید کیت وینسلت، مقاله‌ای را یادمان می‌اندازد که چندی پیش درباره تام‌کروز بودن و سلبریتی‌بودنش و تلاش برای سلبریتی‌‌ماندنش منتشر کردیم که در پیوند زیر قابل دسترسی و مطالعه است:

«اسطوره تام کروز؛ حسرتش را بخوریم یا برایش دل بسوزانیم؟»

سلبریتی‌شدن، ملزومات و شرایط سختی دارد که عموم مردم آن‌ها را نمی‌بینند و فقط ظاهر قضیه را می‌بینند. وینسلت در مصاحبه‌اش گفته پس از سرازیرشدن سیل شدید شهرت به‌سمت او، تلفن‌هایش توسط افرادی شنود می‌شد و شخصی‌ترین بخش‌های حریم خصوصی زندگی‌اش در امان نبود. به علاوه توسط افرادی تعقیب می‌شد و به دلیل بودن در چنین‌وضعیتی نمی‌توانست شب‌ها به راحتی بخواند. 

یکی از چالش‌های مهم کیت وینسلت در روزهای به‌ظاهر زیبا و باشکوه پس از «تایتانیک»، این بوده که روزنامه‌ها و مطبوعات درباره چاقی و لاغری و داشتن اضافه‌وزن او تیترهای جنجالی می‌زدند و او آمادگی مواجهه با چنین‌دنیایی را نداشته است. او در این‌باره به افرادی اشاره کرده که همه‌جا دنبالش بودند و سطل‌های زباله‌اش را هم می‌گشتند تا ببینند رژیم دارد یا نه!

در حالی‌که این‌روزها سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرهای فضای مجازی در پی این هستند که با بیان جزییات بیشتر و تکان‌دهنده‌تر از زندگی خصوصی‌شان در صدر توجه عموم باقی بمانند، کیت وینسلت می‌گوید در مواجهه با دوربین‌ها و میکروفن‌های اهالی رسانه که در پی جزییات زندگی خصوصی یا علت جدایی‌اش از سم مندس همسر سابقش بوده‌اند، باید سرش را پایین می‌انداخته و ضمن بسته‌نگه‌داشتن دهانش، زندگی‌اش را می‌کرده است. 

صحبت‌ها و به‌نوعی افشاگری کیت وینسلت، بار دیگر این‌نکته را به مخاطبان سینما و هنر تذکر می‌دهد که در پس هر ظاهر و ویترین حسرت‌آفرین، یک‌باطن و پشت‌پرده اندوه‌بار قرار دارد. روزگاری بود که کیت وینسلت مقابل دوربین رسانه‌ها ژست می‌گرفت و لبخند می‌زد. البته هنوز هم ناچار است این‌گونه رفتار کند چون در چرخه سینمای حرفه‌ای هالیوود فعالیت می‌کند و چنین رفتاری، از ملزومات ماندن در چرخه سلبریتی‌بودن و پیشنهاد کار گرفتن است. اما بالاخره صبرش تمام شده و اعتراف کرده ایستادن در چنین‌موقعیت به‌ظاهر والایی، چه‌هزینه‌ها و چالش‌هایی دارد؛ چالش‌هایی که گاهی به قیمت جان هنرپیشه‌ها و بازیگران سینما تمام می‌شود. در این‌دنیای حرفه‌ای صنعت تصویر، طلاق‌ها و فروپاشی‌های شخصیتی، نسبت به خودکشی و مرگ‌‌ها، سرنوشت‌ بهتری برای سلبریتی‌ها محسوب می‌شوند. 

به هرحال، هرچیزی بهایی دارد! اگر می‌خواهید در مرکز توجه مردم و رسانه‌ها باشید، باید از مسائل شخصی‌تان هزینه کنید و مثل خیلی‌های دیگر که نام‌شان این‌روزها در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی سر زبان‌هاست، واقعیت‌های خصوصی‌تان را سر چوب بزنید! اگر هم نخواهید یا مجبورتان می‌کنند این‌کار را بکنید یا از گردونه کنار بروید!

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کیت وینسلت بازیگر هالیوود بازیگر سینما بازیگر زن
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مروری بر «آنی‌هال»؛ زندگی واقعی وودی آلن و دایان کیتون
خداحافظی با اقتباس‌گر بزرگ و حسرت‌به‌دل سینمای ایران
عرفانی‌ترین فیلم حاتمی‌کیا در سینمای جنگ/«ما غلط کنیم تو کار خدا فضولی کنیم!»
محمدکاسبی هنرمندایدئولوژیک و معتقد؛خداحافظ رفیق!
کدگشایی دروغ‌های ادوارد زوییک در «دعوت به جنگ»/باید بدون آدم‌کشی به هدفمون برسیم!
رئیس قبول کن تموم شده!/چرا «شوالیه‌های آلتو» شکست خورد؟
تفاوت‌های رمان و سه‌گانه سینمایی پدرخوانده/به خانواده‌‌ات برس و به همسر دوستت نظر نداشته باش!
وقتی رفاقت باعث نجات کارگردان بزرگ سینما شد
«گلدا»؛ مکمل پازل دروغین استر، جودی و زنان یهودی/چگونه یک‌قصاب آدم‌کش را قهرمان کنیم!
«عقاب‌ها» با جنگ شروع شد/«خب ما برای این‌روزا ساخته شدیم دیگه!»
تولد یک‌فرمانده؛ حاج‌علی فضلی در قاب فیلم مستند
سلیقه هم خوب چیزی است!/واقعا چرا این‌فیلم؟
کارت زرد وزیر ارشاد به‌خاطر «پیرپسر» کارت افتخار است/هشدار می‌دهیم ولی متهم به سیاه‌نمایی می‌شویم
مرد عینکی؛ نمونه موفق فیلم‌سازی از روی فرمول
وقتی مردم ایران در سینما الله‌اکبر گفتند/«ما برای نتیجه نمی‌جنگیم برای تکلیف می‌جنگیم!»
حواسمان هست فرزندانمان چه‌انیمیشن‌هایی می‌بینند؟/تجلی زن قهرمان یهودی در کارتون‌ها
«مستند»هایی که جنایات گذشته را تطهیر و آینده را توجیه می‌کنند!
سینمای یتیم پیش از انقلاب به‌روایت فردین/می‌خواستم فیلم‌هایم در محیط کاباره نباشند
«قطار رویاها»؛ شریف و نه خیلی خاص، نه خیلی بد!
نگاهی به فیلم توقیفی سال ۶۹ مخملباف/اداهای روشنفکری و شعارهای جشنواره‌پسند درباره زنان
گفته بودیم این‌فیلم انتخاب خوبی برای اسکار نیست!
اگر «مجنون» ساخت بهتری داشت.../سوژه زین‌الدین شهید شد
اینگمار برگمان: اسکورسیزی مسئول شباهت «راننده تاکسی» با ترور ریگان نیست
بودن بین نیروهای مقدس ویژه آمریکا ارزشش را دارد کچل کنی و زن نباشی!
مهم است مسعود کیمیایی همچنان فیلم بسازد؛ حتی اگر بد بسازد/داستان «شاه‌نقش» واقعی است
نقد دیکتاتور درون آدم‌ها با «شاه‌نقش»/این‌فیلم کمدی نیست
روزی روزگاری دوبله ایران!
توصیه تماشای یک‌مستند به دختران جوان و عبرت از سرنوشت آنا نیکول!
استنلی کوبریک: آمریکا دنیا را مثل کمپین تبلیغاتی اداره کرد و آن‌قدر دروغ گفت مردم حیران شدند
جاده‌صاف‌کن‌های کرونا در سینما/فیلم را از روی واقعیت ساختید یا واقعیت را براساس فیلم رقم زدید؟
ابلاغ کردند انتقاد نباشد، عکس شاه حتما باشد!/چه‌عاملی فیلمسازها را سمت کلاه‌مخملی‌ها و کاباره می‌کشید؟
فردین: من و همسرم به تختی گفتیم تو مسلمانی و این‌کار گناه کبیره است/خودکشی کرد اما او را کشتند!
جواب نه فردین به اشرف پهلوی و علت همبازی‌نشدنش با بهروز وثوقی
سینما و سنگینی کفه حضور عشق بر علم و هوش‌مصنوعی
دوستان، فریب‌خوردن تاوان دارد!/وطن و بی‌معنایی هنرمندان در غربت
«بچه مردم»؛ مهندسی و هماهنگی ساختار و محتوا/ این‌شیوه ی از آب‌گذشته وِس اندرسونی
F1؛ قصه تکراری و نخ‌نما با همان‌فرمول/کی گفته کابوی آمریکایی مُرده؟
درس‌های آنتونی هاپکینز از زندگی/تام کروز و براد پیت ستاره‌اند من بازیگرم!
اسطوره تام کروز؛ حسرتش را بخوریم یا برایش دل بسوزانیم؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
36
12
پاسخ
آمریکا همون کشتی تایتانیکه که جلوش نوشته بود خدا هم زورش نمیرسه مارو غرق کنه و غرق شد آمریکا هم هرچی بزرگ تر میشه غرق شدنش هم زیباتر میشه برای دنیا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
هیچ سندی مبنی بر وجود جمله خدا هم زورش نمیرسه ما رو غرق کنه وجود نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
4
16
پاسخ
مقایسه کیت با مدیری، مقایسه غلطی است. کیت کجا، مدیری کجا!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
مقایسه شما ازچه جهت است؟
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005er2
tabnak.ir/005er2