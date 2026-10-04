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سیل صدها دام عشایر دزفول را با خود برد

رئیس اداره امور عشایر دزفول گفت: وقوع سیل ناگهانی در دزفول منجر به تلف شدن حدود ۲۴۰ راس دام در منطقه تله زنگ شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۶۴
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تلف شدن دام

علی اصغر پورجمالی شنبه شب گفت: مرتضی حسین‌زاده از عشایر ساکن روستای دست‌نی از توابع دهستان سیدمحمود بخش شهیون شهرستان دزفول که به همراه سه برادر خود از عشایر شهرستان الیگودرز هستند، هنگام کوچ به منطقه قشلاقی روستای دست‌نی، با حادثه‌ای ناگوار مواجه شدند.

وی افزود: این عشایر که پس از انتقال دام‌های خود با قطار به منطقه تله‌زنگ، در حال ادامه مسیر کوچ بودند، بلافاصله پس از تخلیه دام از قطار، با بارندگی شدید و رعد و برق مواجه شدند.

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رئیس امور عشایر دزفول با بیان اینکه منطقه محل حادثه حدود پنج کیلومتر با ایستگاه قطار تله‌زنگ فاصله دارد، گفت: پس از شدت گرفتن بارندگی، نامبرده با هدف محافظت از خود و دام‌هایش، به زیر پلی که ریل قطار از روی آن عبور می‌کند، پناه برد اما به دلیل قرار گرفتن این محل در مسیر یک مسیل عمیق، در معرض خطر سیلاب قرار گرفت.
پورجمالی تصریح کرد: جاری شدن سیلاب شدید و ناگهانی در این مسیر باعث شد حدود ۲۴۰ راس از مجموع ۲۷۰ راس گوسفند این عشایر را با خود برد.

وی با اشاره به وقوع این حادثه و ضرورت توجه جدی عشایر به هشدارهای هواشناسی افزود: بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب به‌ویژه در مناطق کوهستانی و مسیرهای عشایری ممکن است در مدت کوتاهی و به‌صورت ناگهانی رخ دهد و شرایط را برای عشایر و دام‌های آنان خطرناک کند.

رییس اداره امور عشایر دزفول گفت: عشایر باید از اتراق و پناه گرفتن در مسیر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، آبراهه‌ها و زیر پل‌ها، حتی درصورت خشک بودن بستر آنها به‌طور جدی خودداری کنند.

پورجمالی به عشایر هشدار داد: در زمان بارندگی، از نزدیک شدن به رودخانه‌ها و مسیل‌ها و عبور از مسیرهای سیلابی خودداری و محل استقرار خانوار و دام پیش از وقوع بارندگی با دقت انتخاب شود.

وی با تأکید بر اینکه بارندگی و وقوع سیلاب در مناطق کوهستانی همواره قابل پیش‌بینی دقیق نیست، گفت: عشایر نباید تنها بر اساس شرایط جوی همان لحظه تصمیم‌گیری کنند، چرا که ممکن است در بالادست منطقه‌ای که در آن مستقر هستند بارندگی شدید رخ داده و سیلاب ناگهانی بدون هشدار قبلی به محل استقرار آنان برسد.

پورجمالی بیان کرد: عشایر باید هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های دستگاه‌های متولی را جدی بگیرند و برای جلوگیری از غافلگیری در هنگام بارندگی، پیش از آغاز کوچ و همچنین در طول مسیر، وضعیت جوی و شرایط مسیر را به‌طور مستمر بررسی کنند.

بارندگی همراه با تگرگ عصر امروز در دزفول منجر به شکستن شیشه منازل و خسارت‌هایی به مزارع کشاورزی شده است.

اداره هواشناسی دزفول نیز پیش از این نسبت به وزش باد شدید و بارندگی در این شهرستان هشدار داده بود.
منبع: ایرنا
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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United States of America
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
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