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آبگرفتگی شدید معابر و منازل در سوادکوه شمالی + عکس

فرماندار سوادکوه شمالی از آبگرفتگی منازل و مغازه‌ها، تخریب دیوارها و شکستگی یک پل در پی بارندگی‌های اخیر خبر داد و گفت: میزان خسارت‌های وارده هنوز برآورد نشده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۶۹
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سوادکوه آب گرفتگی

به گزارش تابناک، جمیله قائی‌پاشا شامگاه شنبه ۱۸ مهر با اشاره به بارندگی‌های شدید در این شهرستان اظهار کرد: در پی بارش‌ها، تعدادی از منازل و مغازه‌ها دچار آبگرفتگی شدند و در برخی مناطق نیز تخریب دیوارها و آبگرفتگی معابر و مسیرهای روستایی گزارش شده است.

 وی با اشاره به آسیب‌دیدگی پل میان‌شال در مسیر منتهی به مرکز خدمات جهاد در شیرگاه افزود: این پل دچار شکستگی شده است و برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، مسیر به‌صورت موقت با استفاده از نیوجرسی مسدود شده تا پس از بررسی وضعیت پل، درباره نحوه تردد تصمیم‌گیری شود.

آب گرفتگی

 فرماندار سوادکوه شمالی با بیان اینکه در جریان این بارندگی‌ها تعدادی از خودروها در مسیرهای آبگرفته گرفتار شده بودند، ادامه داد: با اقدامات انجام‌شده، این خودروها از حالت انسداد خارج شدند و نیروهای امدادی و خدماتی نیز برای رسیدگی به وضعیت مناطق آسیب‌دیده در حال فعالیت هستند.

پاشا با اشاره به شدت بارندگی در محدوده شیرگاه گفت: حجم بارش در برخی نقاط به حدود ۱۰۰ میلی‌متر رسید و به‌دلیل ظرفیت ناکافی خروجی کانال‌های هدایت آب، روان‌آب‌ها به معابر و دیوارهای اطراف نفوذ کردند و موجب آبگرفتگی شدند.

آب گرفتگی

 وی با بیان اینکه در برخی معابر ارتفاع آب به حدود یک متر رسیده بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت در حال تثبیت است و بررسی میدانی برای شناسایی مشکلات و رسیدگی به مناطق آسیب‌دیده ادامه دارد.

 فرماندار سوادکوه شمالی در پایان گفت: میزان دقیق خسارت‌های ناشی از بارندگی پس از بررسی و ارزیابی کارشناسی اعلام خواهد شد.

منبع: ایسنا

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مازندران سوادکوه بارش شدید باران آب گرفتگی بارندگی خسارت هواشناسی
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