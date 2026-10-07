هشدارهواشناسی: رگبار باران، رعدوبرق در راه کشور

سازمان هواشناسی از افزایش ابر، باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی مناطق شمال‌غرب، غرب و ارتفاعات البرز خبر و برای احتمال گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در بخش‌هایی از کشور هشدار داد.

به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد امروز در برخی مناطق آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، همدان، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در برخی نواحی شمال‌غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و نوار شرقی کشور، در بعضی از ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید انتظار می‌رود که می‌تواند منجر به خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.

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سازمان هواشناسی از شهروندان به‌ویژه در مناطق یادشده خواست ضمن رعایت احتیاط‌های لازم، اخبار و هشدارهای هواشناسی را دنبال کنند.



منبع: جام‌جم‌آنلاین