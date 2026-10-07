هشدارهواشناسی: رگبار باران، رعدوبرق در راه کشور
سازمان هواشناسی از افزایش ابر، باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی مناطق شمالغرب، غرب و ارتفاعات البرز خبر و برای احتمال گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در بخشهایی از کشور هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۴۰| |
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به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد امروز در برخی مناطق آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، همدان، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی میشود.
همچنین در برخی نواحی شمالغرب، غرب، بخشهایی از مرکز، دامنههای جنوبی البرز و نوار شرقی کشور، در بعضی از ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید انتظار میرود که میتواند منجر به خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.
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سازمان هواشناسی از شهروندان بهویژه در مناطق یادشده خواست ضمن رعایت احتیاطهای لازم، اخبار و هشدارهای هواشناسی را دنبال کنند.
منبع: جامجمآنلاین
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