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هشدار رگبارهای شدید موسمی در دو استان

یک کارشناس هواشناسی گفت: از امروز (۳۱ شهریور) در نقاطی از فارس و هرمزگان احتمال رگبار شدید موسمی وجود دارد و با افزایش دما در نیمه غربی کشور، خطر آتش‌سوزی در طبیعت نیز بیشتر می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۸۰
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بارش باران

به گزارش تابناک، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۳۱ شهریور)، سال آبی در حالی به پایان می‌رسد که استان‌های هرمزگان، خراسان جنوبی، ایلام و بوشهر بهترین وضعیت تأمین بارش را داشته‌اند و تهران، قم، سمنان و مرکزی در انتهای جدول قرار دارند.

وی افزود: در تهران حدود ۴۱ درصد کمبود بارش داریم و امیدواریم پاییز پیش‌رو بتواند بخشی از این کمبود را جبران کند.

اصغری بیان کرد: از شب پنجشنبه (۲ مهر) تا روز شنبه (۴ مهر)، آب‌های ساحلی و دور از ساحل گیلان، مازندران و گلستان متلاطم خواهد شد و ارتفاع موج می‌تواند از ۲ متر بیشتر شود؛ در این شرایط، شنا و تردد قایق‌های سبک و تفریحی با خطر جدی همراه است.

وی ادامه داد: طی سه روز آینده، نیمه غربی کشور با افزایش نسبی دما مواجه می‌شود و شدت این گرمایش در کرانه‌های دریای خزر محسوس‌تر خواهد بود.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به افزایش دما و خطر آتش‌سوزی در طبیعت، گفت: لازم است از روشن کردن آتش و همچنین رهاسازی و پرتاب زباله‌های براق و شیشه‌ای در محیط‌های طبیعی خودداری شود.

وی یادآور شد: در روزهای آینده لازم است در واحدهای گلخانه‌ای، دامداری‌ها، واحدهای تولید طیور و واحدهای پرورش قارچ، دما و رطوبت به‌طور مستمر کنترل و تنظیم شود.

اصغری همچنین از احتمال وقوع رگبار شدید و رعدوبرق در شرق و جنوب‌شرق فارس و بخش‌هایی از هرمزگان خبر داد و اظهار کرد: بعدازظهر امروز در این مناطق احتمال وقوع رگبار شدید و رعدوبرق وجود دارد.

وی با اشاره به هشدار هواشناسی درباره ناپایداری‌های موسمی در جنوب و جنوب‌شرق استان فارس افزود: اگرچه اعتبار این هشدار از روز چهارشنبه است، اما از بعدازظهر امروز احتمال وقوع رگبارهای شدید وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: ساکنان این مناطق باید نسبت به شرایط جوی و احتمال وقوع رگبارهای شدید در ساعات بعدازظهر توجه داشته باشند.

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