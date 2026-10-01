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بارندگی شدید در اسپانیا / بارسلون غرق شد!

در منطقه کاتالونیا (شمال شرق)، بارش باران منجر به وقوع سیل، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و اختلال در حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه در شهر بارسلون شده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۱۰
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اسپانیا

به گزارش تابناک به نقل از اسپوتنیک، در پی بارش‌های شدید، اسپانیا در وضعیت هشدار قرار گرفت.

در منطقه کاتالونیا (شمال شرق)، بارش باران منجر به وقوع سیل، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و آب گرفتگی معابر و اختلال در حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه در شهر بارسلون شده است.

سازمان هواشناسی دولتی در خصوص بارش‌های سیل‌آسا ـ که می‌تواند به بیش از ۱۵۰ لیتر در هر متر مربع برسد ـ هشدار صادر کرده و به دلیل شدت بارش، سطح هشدار را به «نارنجی» ارتقا داده است.

تصاویری از سریز شدن سیلاب به مترو شهر بارسلون در فضای مجازی منتشر شده است.

بارندگی شدید در اسپانیا / بارسلون غرق شد!

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tabnak.ir/005rNC
tabnak.ir/005rNC