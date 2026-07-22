هشدار: بارش سیلابی در ارتفاعات مازندران و تهران
هوشنگ بهزادی مدیرکل هواشناسی مازندران با اشاره به هشدار سطح نارنجی هواشناسی، اظهار کرد: این هشدار ویژه دامنهها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان صادر شده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی افزود: با فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر چهارشنبه ۳۱ تیر تا پایان وقت پنجشنبه اول مرداد شاهد رگبار باران در دامنهها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان هستیم.
مدیرکل هواشناسی مازندران بیان کرد: طی این مدت رگبار باران با وزش باد نسبتاً شدید موقتی، رعد و برق و در مناطق مستعد با احتمال تگرگ همراه است.
بهزادی با هشدار آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانهها و مسیلهای استان، خاطرنشان کرد: کاهش دید، ریزش سنگ و اختلال در تردد، خسارت به سازههای کممقاوم و سستبنیان و وقوع صاعقه از مخاطرات این سامانه محسوب میشود.
حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران با تأکید بر پرهیز از اسکان در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلهای استان، خاطرنشان کرد: احتیاط هنگام تردد در جادهها و محورهای کوهستانی ضرورت دارد.وی افزود: پرهیز از فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی، محکم کردن سازههای کممقاوم و سستبنیان و انجام سایر اقدامات پیشگیرانه مورد تاکید است.
کارگروه مدیریت شرایط اضطراری شرکت آب منطقهای مازندران نیز طی اطلاعیهای تاکید کرد، با توجه به پیشبینی بارش باران در سطح استان احتمال جاری شدن روانآب و سیلابی شدن و طغیان رودخانهها و مسیلها وجود دارد.برهمین اساس پرهیز از اسکان در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها و مناطق مرتفع در بازه زمانی مذکور به طور جدی مورد تاکید است.