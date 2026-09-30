موج بارشی جدید در راه کشور

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، امروز در بخش‌هایی از شمال‌غرب، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد و طی روز‌های آینده نیز موج بارشی بخش‌هایی از غرب و شمال کشور را دربرمی‌گیرد.

به گزارش تابناک؛ امروز در برخی نقاط شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

پنجشنبه در بخش‌هایی از شمال‌غرب و غرب کشور، برخی نقاط سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز، بارش پراکنده رخ خواهد داد.

جمعه با گذر موج بارشی از غرب و شمال‌غرب کشور، در برخی مناطق شمال‌غرب و غرب، ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی، نیمه غربی سواحل دریای خزر و ارتفاعات شمال خوزستان، بارش پیش‌بینی می‌شود.

شنبه در غرب، جنوب‌غرب، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی و همچنین ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی، بارش باران خواهیم داشت.

یکشنبه نیز در برخی نقاط شمال‌غرب و غرب، دامنه‌ها و ارتفاعات جنوب‌غرب، ارتفاعات و دامنه‌های البرز، استان‌های ساحلی دریای خزر و شمال‌شرق کشور، در بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

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همچنین طی پنج روز آینده، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، در شمال و شرق هرمزگان، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب و غرب کرمان و جنوب‌شرق فارس، رشد ابر‌های همرفتی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

امروز در غرب، جنوب‌غرب و دامنه‌های جنوبی البرز و از پنجشنبه تا شنبه در نیمه غربی دامنه‌های جنوبی البرز، جنوب‌شرق، مرکز و شمال‌شرق کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید همراه با احتمال خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از امروز تا جمعه، دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان مواج خواهند بود.