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رودخانه عظیم اتمسفری در راه ایران + نقشه

نقشه‌های جدید مدل GFS از شکل‌گیری یک نوار گسترده انتقال بخار آب در اواخر هفته آینده خبر می‌دهند که می‌تواند رطوبت را از آفریقا به سمت خاورمیانه، ایران و آسیای مرکزی منتقل کند.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۹۷
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هواشناسی

به گزارش تابناک، نقشه‌های جدید پیش‌بینی هواشناسی، نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک کریدور گسترده انتقال رطوبت یا رودخانه اتمسفری در اواخر هفته آینده را نشان می‌دهد؛ جریانی که در صورت تثبیت الگوی فعلی می‌تواند بخشی از رطوبت موجود در مناطق آفریقا را به سمت خاورمیانه، ایران و در ادامه آسیای مرکزی منتقل کند.

در نقشه GFS، ناهنجاری آب قابل بارش در مقایسه با میانگین اقلیمی ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰ در بخش وسیعی از مسیر این جریان مثبت است و یک نوار کشیده از مناطق آفریقایی به سمت شمال‌شرق مشاهده می‌شود.

این نوار پس از عبور از شمال آفریقا و شرق مدیترانه، به سمت عراق، ایران و سپس نواحی شرقی‌تر خاورمیانه و آسیای مرکزی امتداد پیدا می‌کند. چنین آرایشی نشان‌دهنده وجود یک مسیر متمرکز برای جابه‌جایی بخار آب در مقیاس بسیار بزرگ است.

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رودخانه اتمسفری به جریان باریک و بسیار طولانی از بخار آب در جو گفته می‌شود که می‌تواند صدها کیلومتر پهنا و هزاران کیلومتر طول داشته باشد.

مطالعات انجام‌شده درباره منطقه خاورمیانه نیز نشان داده‌اند که این سامانه‌ها می‌توانند از شمال‌شرق آفریقا تا آسیای مرکزی امتداد داشته باشند؛ در یک رویداد مورد بررسی، طول رودخانه اتمسفری حدود ۵۵۰۰ کیلومتر گزارش شده است.

البته تشکیل قطعی و شدت این سامانه هنوز به روزهای نزدیک‌تر و خروجی‌های بعدی مدل‌ها وابسته است. خود NOAA نیز برای منطقه، پیش‌بینی‌های GFS شامل آب قابل بارش و بارش را به‌صورت دوره‌ای به‌روزرسانی می‌کند.

منبع: فارس

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