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بارش باران در نقاطی از کشور / تشدید بارندگی در شمال

موج جدیدی از ناپایداری‌های جوی از روز شنبه بخش‌های وسیعی از ایران، به‌ویژه نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز را فرا می‌گیرد، ضمن آنکه گزارش‌های هواشناسی از مواج و متلاطم شدن خلیج فارس در پی وزش بادهای شدید خبر می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۱۳
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بارش باران

به گزارش تابناک، بر اساس پیش بینی‌های سازمان هواشناسی، پنجشنبه در مناطقی از سواحل دریای خزر، شمال غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران، به‌ویژه ساعات بعدازظهر، افزایش ابر، گاهی وزش باد و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

در مناطقی از جنوب شرق کرمان، شرق سیستان و بلوچستان و هرمزگان، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. جمعه نیز در این مناطق وضعیت مشابهی ادامه خواهد داشت.

شنبه علاوه بر این مناطق، در شمال خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری نیز رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

در شمال استان‌های قزوین، البرز و تهران بارش شدت خواهد داشت و به‌تدریج با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، ابرناکی و بارش در گیلان و مازندران نیز تقویت می‌شود.

یکشنبه در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، ابرناکی، وزش باد همراه با کاهش دما و بارش باران، گاهی رعدوبرق، پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در ارتفاعات زاگرس در جنوب غرب، مرکز، شرق و شمال شرق کشور افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده انتظار می‌رود و در اواخر وقت از میزان بارندگی این مناطق کاسته می‌شود.

دوشنبه در سواحل دریای خزر و شمال خراسان رضوی بارندگی به‌صورت خفیف و پراکنده است و اوایل شب افزایش ابر و رگبار باران در برخی نقاط شمال غرب آغاز می‌شود.

مواج شدن دریای خزر و خلیج فارس

سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی از افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج در بخش‌هایی از دریای خزر، خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داد و نسبت به خطر غرق‌شدن شناگران، اختلال در تردد شناورها و احتمال خسارت به تأسیسات دریایی هشدار داد.

بر اساس هشدار دریایی سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور،  سامانه اول با مخاطره افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا، از پیش از ظهر شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا دوشنبه ۱۳ مهرماه ادامه دارد.

بر اساس این هشدار، سرعت وزش باد در محدوده ۲۴ تا ۳۰ نات خواهد بود و بیشینه ارتفاع امواج دریا در مناطق ساحلی به ۱.۵ تا ۲ متر و در مناطق دور از ساحل به بیش از ۲ متر می‌رسد.

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هواشناسی بارش باران بارندگی رگبار باران وزش باد شدید
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