بارش باران در نقاطی از کشور / تشدید بارندگی در شمال
به گزارش تابناک، بر اساس پیش بینیهای سازمان هواشناسی، پنجشنبه در مناطقی از سواحل دریای خزر، شمال غرب، دامنههای زاگرس مرکزی، دامنههای جنوبی البرز در استانهای قزوین، البرز و تهران، بهویژه ساعات بعدازظهر، افزایش ابر، گاهی وزش باد و رگبار پراکنده رخ میدهد.
در مناطقی از جنوب شرق کرمان، شرق سیستان و بلوچستان و هرمزگان، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق شدید و گردوخاک پیشبینی میشود. جمعه نیز در این مناطق وضعیت مشابهی ادامه خواهد داشت.
شنبه علاوه بر این مناطق، در شمال خوزستان و چهارمحالوبختیاری نیز رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
در شمال استانهای قزوین، البرز و تهران بارش شدت خواهد داشت و بهتدریج با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، ابرناکی و بارش در گیلان و مازندران نیز تقویت میشود.
یکشنبه در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، ابرناکی، وزش باد همراه با کاهش دما و بارش باران، گاهی رعدوبرق، پیشبینی میشود.
همچنین در ارتفاعات زاگرس در جنوب غرب، مرکز، شرق و شمال شرق کشور افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده انتظار میرود و در اواخر وقت از میزان بارندگی این مناطق کاسته میشود.
دوشنبه در سواحل دریای خزر و شمال خراسان رضوی بارندگی بهصورت خفیف و پراکنده است و اوایل شب افزایش ابر و رگبار باران در برخی نقاط شمال غرب آغاز میشود.
مواج شدن دریای خزر و خلیج فارس
سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی از افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج در بخشهایی از دریای خزر، خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داد و نسبت به خطر غرقشدن شناگران، اختلال در تردد شناورها و احتمال خسارت به تأسیسات دریایی هشدار داد.
بر اساس هشدار دریایی سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور، سامانه اول با مخاطره افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا، از پیش از ظهر شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز میشود و تا دوشنبه ۱۳ مهرماه ادامه دارد.
بر اساس این هشدار، سرعت وزش باد در محدوده ۲۴ تا ۳۰ نات خواهد بود و بیشینه ارتفاع امواج دریا در مناطق ساحلی به ۱.۵ تا ۲ متر و در مناطق دور از ساحل به بیش از ۲ متر میرسد.