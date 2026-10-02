هشدار؛ سامانه بارشی خطرناک در راه است

برای مازندران هشدار نارنجی صادر شد و تمامی دستگاه‌های امدادی به حالت آماده‌باش کامل درآمدند. بنابراین توصیه می شود، مسافران و ساکنان استان از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و سفرهای غیرضروری جدا خودداری کنند.

به گزارش تابناک؛ حسین‌علی محمدی با اشاره به صدور هشدار جوی سطح نارنجی شماره ۱۲ هواشناسی مازندران اظهار کرد: این سامانه از شب شنبه ۱۱ مهر تا عصر یکشنبه ۱۲ مهر در سطح استان فعال خواهد بود.

وی با بیان اینکه احتمال آبگرفتگی معابر و زیرگذرها، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه، خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و سست‌بنیان و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی وجود دارد، توصیه‌های ایمنی را تشریح کرد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران از شهروندان و مسافران خواست: از توقف، اسکان و برپایی چادر در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند.

وی افزود: هموطنان از سفر‌های غیرضروری و تردد در مسیر‌های کوهستانی در زمان اوج فعالیت سامانه پرهیز و در سفر‌های برون‌شهری احتیاط کنند.

محمدی با اشاره به اینکه هم استانی‌ها و کوهنوردان فعالیت‌های کوهنوردی، طبیعت‌گردی و گردشگری را تا پایان شرایط ناپایدار به تعویق بیندازند، تصریح کرد: در هنگام وقوع رعدوبرق از حضور در مناطق باز، ارتفاعات و مجاورت سازه‌های فلزی و درختان بلند خودداری کنند.

وی افزود: هم استانی‌ها نسبت به ایمن‌سازی سازه‌های موقت و کم‌مقاوم و اتخاذ تمهیدات لازم در بخش کشاورزی اقدام کنند.

محمدی همچنین بر آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران، نیرو‌های امدادی، خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، دستگاه‌های متولی آب، برق، گاز، مخابرات، راهداری، هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و خواستار تقویت تیم‌های عملیاتی، تجهیزات و ماشین‌آلات، پایش مستمر نقاط پرخطر و آمادگی برای پاسخ سریع و مؤثر به حوادث احتمالی شد.

وی از فرمانداران و دبیران مدیریت بحران شهرستان‌ها نیز خواست ضمن رصد مستمر وضعیت، نسبت به آماده‌باش نیروها، تجهیزات و ماشین‌آلات و اطلاع‌رسانی به‌موقع به شهروندان اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران تأکید کرد: هدف اصلی مدیریت بحران، پیشگیری از وقوع خسارت و حفظ جان مردم است و انتظار می‌رود هم‌استانی‌ها و مسافران با رعایت توصیه‌های ایمنی، از حضور و تردد در مناطق پرخطر خودداری کنند.

منبع: ایسنا