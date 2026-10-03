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پیش‌بینی ادامه بارندگی‌ها در روزهای آینده

مطابق پیش بینی سازمان هواشناسی کشور، امروز (شنبه) در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل و یکشنبه در نوار شمالی کشور کاهش دما رخ خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۹۵
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سازمان هواشناسی

به گزارش تابناک؛ امروز (شنبه) در برخی نقاط استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، نیمه شمالی خوزستان، شمال چهارمحال و بختیاری، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان، در برخی ساعات بارندگی، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش بینی می شود.

این شرایط فردا (یکشنبه) در استان‌های اردبیل، استانهای ساحلی خزر، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی تداوم خواهد داشت.

دوشنبه در استان گیلان و برخی نقاط غرب کشور بارش پراکنده پیش بینی می شود.

همچنین شنبه در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، مرکز دامنه های شمالی و جنوبی البرز، یکشنبه در نواحی مرکزی، دامنه های شمالی و جنوبی البرز، شمال شرق و شرق کشور و دوشنبه در شمال شرق و شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهی کیفیت هوا پیش بینی می شود.

شنبه و یکشنبه دریای خزر مواج است

امروز آسمان تهران کمی ابری، از بعدازظهر افزایش ابر، در برخی ساعت‌ها رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۹ و کمینه دمای آن به ۲۱ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.
منبع: ایرنا 

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