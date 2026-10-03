بارشهای شدید و خطر سیلاب در کشور
به گزارش تابناک؛ با آغاز فعالیت سامانههای بارشی در فصل پاییز، بررسی الگوهای جوی حاکی از ورود موجی از بارشهای شدید به کشور است که در بسیاری از مناطق احتمال آبگرفتگی معابر و وقوع سیلاب را افزایش داده است.
بر اساس تحلیلهای نقشههای پیشبینی، امروز دامنه فعالیت این سامانه بارشی در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، شمال چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، مرکزی، همدان، تهران، البرز، گیلان، نیمه غربی مازندران، جنوب کرمان و شمال هرمزگان گسترده خواهد بود.
همچنین برای فردا یکشنبه، فعالیت سامانه بارشی در مناطق اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اصفهان، کرمانشاه، لرستان، جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان و همچنین ارتفاعات استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان تداوم خواهد داشت.
سازمان هواشناسی در خصوص مخاطرات ناشی از این بارشها هشدار داد و اعلام کرد احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانهها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب، وقوع صاعقه و وزش باد شدید موقت وجود دارد. همچنین در مناطق کوهستانی، احتمال سقوط سنگ و لغزندگی جادهها دور از انتظار نیست که میتواند تردد در محورهای مواصلاتی را با مخاطره مواجه کند.
علاوه بر این، وزش باد شدید ممکن است موجب شکستن درختان کهنسال و فرسوده شده و به سازههای موقت و محصولات کشاورزی خسارت وارد کند. در مناطق شهری نیز، بارشهای شدید در بازه زمانی کوتاه میتواند ظرفیت شبکه جمعآوری آبهای سطحی را تحت فشار قرار داده و منجر به آبگرفتگی معابر شود که لزوم آمادگی دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری را دوچندان میکند.
منبع: سازمان هواشناسی