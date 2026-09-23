افزایش دما در بیشتر مناطق کشور تا جمعه
به گزارش تابناک؛ بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی، روند افزایش دما تا روز جمعه در بیشتر مناطق کشور ادامه خواهد داشت و اهواز با حداکثر دمای ۴۷ درجه سانتیگراد گرمترین مرکز استان و شهرکرد با حداقل دمای ۴ درجه سانتیگراد خنکترین مرکز استان خواهد بود.
همچنین دمای هوای تهران طی یکی دو روز آینده در گرمترین ساعات به حدود ۳۶ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
بر اساس این پیشبینی، از روز جمعه کاهش نسبی دما در کشور آغاز میشود که ابتدا مناطق نوار شمالی را دربرمیگیرد و از روز شنبه این کاهش دما به نیمه شرقی و مناطق نیمه شمالی کشور نیز گسترش خواهد یافت.
برای امروز و فردا در بیشتر مناطق کشور جوی نسبتاً آرام و پایدار پیشبینی شده است، با این حال در بخشهایی از جنوب استان فارس، ارتفاعات شمال کشور، ارتفاعات جنوب استان کرمان و شمال استان هرمزگان، احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق و افزایش ناپایداریهای جوی وجود دارد.
همچنین طی روزهای شنبه و یکشنبه، بخشهای شمالی کشور شاهد بارندگی خواهند بود. در این مدت در سواحل دریای خزر شامل استانهای گیلان، مازندران و گلستان و همچنین ارتفاعات البرز، بارش باران پیشبینی میشود.
از دیگر پدیدههای جوی مورد انتظار طی روزهای آینده، افزایش سرعت وزش باد در بخشهایی از شرق کشور است که طی سه روز آینده ادامه خواهد داشت. همچنین امروز و فردا در مناطقی از غرب، شمالغرب و جنوب و جنوبغرب کشور، گاهی افزایش سرعت وزش باد و احتمال خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.