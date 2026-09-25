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افزایش عرضه گوشت گرم و منجمد با آغاز پاییز

رئیس شورای تامین دام کشور با اشاره به افزایش عرضه دام زنده به کشتارگاه‌ها تصریح کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد که تولید گوشت قرمز در پائیز به نزدیک ۶۰ هزار تن در ماه برسد.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۲۷
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گوشت

به گزارش تابناک؛ منصور پوریان با بیان اینکه با پایان تابستان و لزوم انتقال دام‌ها از مراتع به اماکن نگهداری، میزان عرضه دام به بازار مصرف افزایش می‌یابد، اظهار کرد: در حال حاضر نیاز بازار مصرف به گوشت گرم حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن برآورد می‌شود و ظرفیت موجود در کشتارگاه‌ها اکنون حدود ۴۷ تا ۴۸ هزارتن است که انتظار می‌رود با آغاز پائیز این رقم به حجم ۵۵ تا ۶۰ هزارتن برسد.

 

رئیس شورای تامین دام کشور در مصاحبه با سیما تصریح کرد: قیمت فعلی هر کیلوگرم بره نر گوسفندی در محدوده ۶۸۰ هزار تومان، گوساله ۵۷۵ هزار تومان و گاومیش در محدوده ۵۰۰ هزار تومان است.

 

پوریان با بیان اینکه برآورد‌ها نشان می‌هد که در پائیز ۳.۵ تا ۴ میلیون راس دام سبک آماده کشتار خواهیم داشت، افزود: در بخش دام سبک با حجم بالای دام‌های آماده کشتار در فصل پاییز روبه‌رو هستیم و در شرایط کنونی دامداران در حال آماده سازی فضا برای پیک زایش پاییزه هستند انتظار می‌رود شاهد افزایش عرضه باشیم که این امر در کاهش قیمت اثر گذار است.

 

رئیس شورای تامین دام کشور درباره واردات گوشت قرمز نیز اظهار کرد: در حال حاضر گوشت قرمز به صورت منجمد وارد می‌شود وهر کیلوگرم گوشت گوساله وارداتی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و گوشت گوسفندی منجمد یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

 

منبع: مهر

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گوشت قرمز گوشت عرضه گوشت بازار دام رئیس شورای تامین دام کشور منصور پوریان
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