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بارش اولین برف پاییزی بر دماوند / توصیه به کوهنوردان

قله دماوند برای نخستین‌بار در پاییز امسال چهره‌ای زمستانی به خود گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۸۰
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دماوند

به گزارش تابناک، با ورود سامانه بارشی و افت محسوس دما قله دماوند برای نخستین بار در پاییز امسال چهره‌ای زمستانی به خود گرفت.

اداره کل هواشناسی مازندران با اشاره به تداوم ناپایداری‌های جوی در ارتفاعات بالای ۳ هزار متر با هشدار نسبت به تغییر ناگهانی شرایط از کوهنوردان خواست تا زمان پایداری وضعیت جوی از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

منبع: فارس

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مازندران هواشناسی بارندگی بارش باران دماوند بارش برف برف پاییزی
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