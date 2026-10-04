بارش اولین برف پاییزی بر دماوند / توصیه به کوهنوردان

به گزارش تابناک، با ورود سامانه بارشی و افت محسوس دما قله دماوند برای نخستین بار در پاییز امسال چهره‌ای زمستانی به خود گرفت.

اداره کل هواشناسی مازندران با اشاره به تداوم ناپایداری‌های جوی در ارتفاعات بالای ۳ هزار متر با هشدار نسبت به تغییر ناگهانی شرایط از کوهنوردان خواست تا زمان پایداری وضعیت جوی از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

منبع: فارس