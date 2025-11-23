میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اینگمار برگمان: اسکورسیزی مسئول شباهت «راننده تاکسی» با ترور ریگان نیست

کارگردان سوئدی مطرح سینمای جهان درباره ارتباط صحنه ترور در فیلم «راننده تاکسی» با ترور واقعی رونالد ریگان گفت «راننده تاکسی» اسکورسیزی، نمایش خشونت در بالاترین سطح هنر است ولی اگر ارتباطی بین این‌فیلم و موقعیت ترور ریگان برقرار می‌شود، هنرمند مسئول آن نیست.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۰۹
| |
236 بازدید

اینگمار برگمان: اسکورسیزی مسئول شباهت «راننده تاکسی» با ترور ریگان نیست

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، فیلم «راننده تاکسی» مارتین اسکورسیزی یکی از آثار اجتماعی و انتقادی آمریکاست که شخصیت اصلی‌اش، که رابرت دنیرو نقشش را ایفا می‌کند، یک‌سرباز بازگشته از جنگ ویتنام است و در قامت یک‌راننده تاکسی در نیویورک به کار مشغول است و با دیدن تضاد طبقاتی، بی‌عدالتی‌ و زد و بندهای سیاسی، تبدیل به یک‌ناراضی اجتماعی می‌شود و تصمیم می‌گیرد یک‌سناتور متظاهر را در کمپین تبلیغاتی‌اش ترور کند اما ناکام می‌ماند و در نهایت یک‌روسپی‌خانه را به هم ریخته و شخصیت روسپی جوان را (با بازی جودی فاستر) از دست سوداگرانش نجات می‌دهد و خود نیز مجروح می‌شو.

پس از مطلبی که چندروز پیش درباره مواضع انتقادی و ضد آمریکایی استنلی کوبریک منتشر کردیم «استنلی کوبریک: آمریکا دنیا را مثل کمپین تبلیغاتی اداره کرد و آن‌قدر دروغ گفت مردم حیران شدند»، این‌بار به سوال و جوابی با اینگمار برگمان کارگردان مطرح سوئدی می‌پردازیم که درباره خشونت موجود در «راننده تاکسی» گفته بود. برگمان در یک‌مصاحبه با این‌سوال روبرو شد که با وجود این‌که صحنه ترور ناموفق سناتور در فیلم با ماجرای ترور ریگان در واقعیت مشابه دانسته شده و وام‌گرفته از آن‌ماجراست، نظرش درباره خشونت موجود در فیلم «راننده تاکسی» چیست؟ 

نکته، نگاه برگمان درباره آثاری است که به دو گروه هنری و غیرهنری طبقه‌بندی می‌شوند.

برگمان می‌گوید در تمام آثار هنری، موضوع تهام و خشونت وجود دارد که این‌خشونت گاهی با مهارت و تردستی نشان داده می‌شود و گاهی ناشیانه و نادرست. در صنعت هرزه‌نگاری هم خشونت وجود دارد اما این‌صنعت، هنر نیست و ربطی به هنر ندارد. بنابراین به آن نمی‌پردازد و نظرش را درباره خشونت در هنر می‌گوید.

کارگردان «توت‌فرنگی‌های وحشی» می‌گوید «راننده تاکسی» آقای اسکورسیزی، نمایش خشونت در بالاترین سطح هنر است ولی اگر ارتباطی بین این‌فیلم و موقعیت ترور ریگان برقرار می‌شود، هنرمند مسئول آن نیست. چون در همه‌جای جهان مردمی وجود دارند که از هنر به طریق اشتباه استفاده می‌کنند. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اینگمار برگمن مارتین اسکورسیزی سینمای آمریکا سینمای جهان رونالد ریگان ترور ایالات متحده آمریکا
آسمانِ بی‌پرواز؛ از ناوگان زمین‌گیر تا حقوق‌بگیران بی‌کار/ پرداخت حقوق ۲۵۰۰ نفر در ازای یک هواپیمای فعال
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استنلی کوبریک: آمریکا دنیا را مثل کمپین تبلیغاتی اداره کرد و آن‌قدر دروغ گفت مردم حیران شدند
مهم است مسعود کیمیایی همچنان فیلم بسازد؛ حتی اگر بد بسازد/داستان «شاه‌نقش» واقعی است
نقد دیکتاتور درون آدم‌ها با «شاه‌نقش»/این‌فیلم کمدی نیست
درس‌های آنتونی هاپکینز از زندگی/تام کروز و براد پیت ستاره‌اند من بازیگرم!
توصیه تماشای یک‌مستند به دختران جوان و عبرت از سرنوشت آنا نیکول!
بودن بین نیروهای مقدس ویژه آمریکا ارزشش را دارد کچل کنی و زن نباشی!
هوش مصنوعی چه‌طور فراستی را تقلید می‌کند؟/«می‌خوایم به یه فیلمنامه ماقبل نقد بپردازیم!»
«صیاد» و افسوس‌ها/ این‌ هوش مصنوعی لعنتی!
موسی کلیم‌الله و یک‌تذکر به مخاطبانش؛ این‌دومفهوم یکی نیستند!
کعبه مختارنامه چگونه به آتش کشیده شد؟/همکاری منجنیق‌های لشکر یزید و آتش‌نشانی
پاریس، فرانسه و کل اروپا، فدای یک‌تار موی آمریکا!/ایمان بیاوریم به اهمیت فرم
بهتر از این نمی‌شد آخرش را خراب کرد!/فیلمی که خوب شروع و بد تمام می‌شود
تاثیر قصه‌گویی و فیلمنامه خوب در موفقیت اثر اروپایی/تجربه لذت‌بردن از آثار غیرهالیوودی
مستند «هدف اکبر» چه کم دارد؟/جایگاه شهیدشیرودی در حماسه سرپل ذهاب کجاست؟
اسطوره تام کروز؛ حسرتش را بخوریم یا برایش دل بسوزانیم؟
وقتی رفاقت باعث نجات کارگردان بزرگ سینما شد
فیلمساز روس: اسرائیل می خواهد ایران را مطیع خود کند/مقابل تسلط هالیوود متحد شویم
بنا بود اسرائیل در ایران هم کیبوتص بسازد/فشار موساد به ساواک برای صدور کارت هویت ایرانی برای جاسوس‌هایش
«گلدا»؛ مکمل پازل دروغین استر، جودی و زنان یهودی/چگونه یک‌قصاب آدم‌کش را قهرمان کنیم!
تولد یک‌فرمانده؛ حاج‌علی فضلی در قاب فیلم مستند
کارت زرد وزیر ارشاد به‌خاطر «پیرپسر» کارت افتخار است/هشدار می‌دهیم ولی متهم به سیاه‌نمایی می‌شویم
مولفه‌های مسیحی و مشرکانه «ارباب حلقه‌ها»؛ سه‌گانه‌ای که ۱۷ جایزه اسکار به آن دادند
«عقاب‌ها» با جنگ شروع شد/«خب ما برای این‌روزا ساخته شدیم دیگه!»
نخبه‌گرایی و فرم، پدر سینمای مستند را آورده!/ منافقین درگیر مساله بنز مسئولان نظام بودند
وقتی مردم ایران در سینما الله‌اکبر گفتند/«ما برای نتیجه نمی‌جنگیم برای تکلیف می‌جنگیم!»
عرفانی‌ترین فیلم حاتمی‌کیا در سینمای جنگ/«ما غلط کنیم تو کار خدا فضولی کنیم!»
مرد عینکی؛ نمونه موفق فیلم‌سازی از روی فرمول
تفاوت‌های رمان و سه‌گانه سینمایی پدرخوانده/به خانواده‌‌ات برس و به همسر دوستت نظر نداشته باش!
حواسمان هست فرزندانمان چه‌انیمیشن‌هایی می‌بینند؟/تجلی زن قهرمان یهودی در کارتون‌ها
رئیس قبول کن تموم شده!/چرا «شوالیه‌های آلتو» شکست خورد؟
کدگشایی دروغ‌های ادوارد زوییک در «دعوت به جنگ»/باید بدون آدم‌کشی به هدفمون برسیم!
محمدکاسبی هنرمندایدئولوژیک و معتقد؛خداحافظ رفیق!
اگر «مجنون» ساخت بهتری داشت.../سوژه زین‌الدین شهید شد
نگاهی به فیلم توقیفی سال ۶۹ مخملباف/اداهای روشنفکری و شعارهای جشنواره‌پسند درباره زنان
مروری بر «آنی‌هال»؛ زندگی واقعی وودی آلن و دایان کیتون
خداحافظی با اقتباس‌گر بزرگ و حسرت‌به‌دل سینمای ایران
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
ادعای رویترز از محتوای نامه پزشکیان به «بن سلمان»؛ ایران از عربستان خواسته تا آمریکا را برای احیای مذاکرات متقاعد کند
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
واکنش نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به عربستان
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۱۰ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۲ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۱ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005d0r
tabnak.ir/005d0r