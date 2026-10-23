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کد خبر:۱۳۹۹۹۴۷
کد خبر:۱۳۹۹۹۴۷
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نبض خبر

روایت محافظ پیشین رهبر شهید از روز ترور ایشان

کریم صفایی محافظ پیشین رهبر در مصاحبه‌ای گفت: «...من به سر تیم حفاظت رهبری گفتم مراقب باشید گفت ما خارج تهران هستیم... خیلی ها با من تماس گرفتند که حال رهبری خوب است ؟، گفتم الحمدلله آقا بیرون تهران است...» روایت صفایی را می‌بینید و می‌شنوید.
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