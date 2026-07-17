نبض خبر
روایت حسن روحانی از جلسهای که قرار بود کل سران نظام ترور شوند
حسن روحانی درخواستش برای لغو جلسه مسئولان نظام با رهبر شهید در رمضان ۱۴۰۴ (چند روز قبل از ترور رهبر انقلاب) به واسطه نگرانی از ترور کل مقامات ارشد نظام را فاش کرد و در این زمینه گفت: «...آخرین جلسهای که مسئولین نظام بنا بود خدمت ایشان باشند در همین ماه رمضان سال ۱۴۰۴ بود که همه مسئولین نظام دعوت شده بودند و من شنبه صبح که مطلع شدم برای سهشنبه بعدازظهر همه مسئولین نظام دعوت شدند در محضر ایشان، خیلی احساس خطر کردم و در همان روز شنبه خدمت ایشان پیغام دادم... این پیام از طریق دفتر رهبری ارسال نشده بود و از مسیر دیگری به ایشان رسیده بود.» به گفته وی، آیتالله خامنهای در پاسخ گفته بود: «این که آقای روحانی میگوید جلسه نباشد، آخر ما همه را دعوت کردهایم و من یک سخنرانی خیلی مهمی آماده کردهام برای این جلسه.» روایت روحانی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر ترور رهبر انقلاب بیت رهبری حسینیه امام خمینی شهادت رهبر انقلاب حسن روحانی ترور سران نظام
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فهمیدیم که شما جز خائنین نیستید
بعد شما از کجا مطلع شدید و آمار همه رو داشتید؟
فهمیدیم که شما جز خائنین نیستید
بعد شما از کجا مطلع شدید و آمار همه رو داشتید؟