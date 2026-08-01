روایت قالیباف از پشت پرده اعلام شهادت رهبر انقلاب

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره شهادت رهبر انقلاب و پشت پرده اعلام این خبر گفت: «...یک ساعت بعد از بمباران متوجه شدیم که رهبر انقلاب به شهادت رسیده‌اند. تا ما توانستیم سران قوا را جمع کنیم و لاریجانی هم بیاید، ساعت هشت شب شد، آن جا تصمیم گرفتیم اعلام خبر شهادت رهبری ساعت هشت صبح فردایش باشد. بعد این جلسه هم سریع پراکنده شدیم... بعدتر که دیدیم تلویزیون‌های آن‌ور خبر را اعلام کردند، تصمیم گرفتیم همان سحرگاه خبر شهادت رهبری را اعلام کنیم و به مردم بگوییم به خیابان بیایید...» روایت کامل قالیباف را می‌بینید و می‌شنوید.