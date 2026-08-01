En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 99
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۷۶۴۲
کد خبر:۱۳۸۷۶۴۲
422 بازدید
نبض خبر

روایت قالیباف از پشت پرده اعلام شهادت رهبر انقلاب

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره شهادت رهبر انقلاب و پشت پرده اعلام این خبر گفت: «...یک ساعت بعد از بمباران متوجه شدیم که رهبر انقلاب به شهادت رسیده‌اند. تا ما توانستیم سران قوا را جمع کنیم و لاریجانی هم بیاید، ساعت هشت شب شد، آن جا تصمیم گرفتیم اعلام خبر شهادت رهبری ساعت هشت صبح فردایش باشد. بعد این جلسه هم سریع پراکنده شدیم... بعدتر که دیدیم تلویزیون‌های آن‌ور خبر را اعلام کردند، تصمیم گرفتیم همان سحرگاه خبر شهادت رهبری را اعلام کنیم و به مردم بگوییم به خیابان بیایید...» روایت کامل قالیباف را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر محمدباقر قالیباف ترور رهبر انقلاب شهادت رهبر انقلاب ویدیو بیت رهبری
اخبار مرتبط
روایت مسئول بیت رهبری درباره جراحت‌ها و وضعیت جسمی آیت الله مجتبی خامنه‌ای
نخستین تصاویر آغاز حمله اسرائیل و آمریکا به ایران / اصابت موشک به مرکز تهران / آژیرهای موشکی در اسرائیل فعال شد
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
تصاویر تازه از درون بیت رهبری پس از بمباران
ترور رهبر انقلاب نتیجه نفوذ بود! / جزئیات تازه از عملیات آمریکا و اسرائیل
روایت حسن روحانی از جلسه‌ای که قرار بود کل سران نظام ترور شوند
مستند دیدنی درباره آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای
روایت عراقچی از سناریوی ترور رهبر انقلاب با کد 110
روایت رحیم صفوی از شدت انفجار بیت رهبری در حمله آمریکا و اسرائیل
جزئیات شهادت رهبر معظم انقلاب در محل بیت رهبری
جزئیات کشف پیکر رهبر انقلاب و نوه ایشان در بیت رهبری
اعلام وضعیت مجروحیت و سلامت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای
چه مقامات دیگری در لحظه حمله در بیت رهبری بودند؟
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر