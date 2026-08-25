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کد خبر:۱۳۹۱۳۶۲
کد خبر:۱۳۹۱۳۶۲
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نبض خبر

توصیف داماد رهبر انقلاب از همسر شهیدش

حجت الاسلام جواد محمدی گلپایگانی همسر شهیده «بشری خامنه‌ای» در سخنانی درباره دختر رهبر شهید انقلاب گفت: «...همسرم به معنای واقعی ام ابیهای پدر بود... بنده با همسر شهیدم 26 سال زندگی کردم. به دلیل برخی مسایل یازده سال ان را در جوار رهبر شهید انقلاب زندگی کردیم... سیده بشری خامنه‌ای به دلیل رهبر شهید از بسیاری از وابستگی‌های خود عبور کرد... او در کنار کارهای خانواده، کارهای رهبر شهید را پیگیری می‌کرد و مقید بود آقا هرگز تنها نباشند. به معنی واقعی ام ابیهای پدر بود...» روایت حجت الاسلام گلپایگانی را می‌بینید و می‌شنوید.
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