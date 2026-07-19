روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم

عباس عراقچی در مصاحبه با جواد موگویی درباره حملات صورت گرفته به بیت رهبری در لحظه ترور رهبر شهید انقلاب گفت: «جلسهٔ شهید شمخانی با فرماندهان در شورای دفاع، دفتر شهید شیرازی، دفتر آقای حجازی و دفتر رهبر شهید اهداف دشمن در محدودهٔ بیت رهبری بودند.» عراقچی درباره برگزاری سوال برانگیز همزمان جلسه شورای عالی دفاع با حضور رهبر شهید انقلاب، شورای روابط خارجی و شورای معاونین وزارت اطلاعات در صبح روز 9 اسفند 1404، مسئله مهم تر از این همزمانی را اطلاع از این جلسات دانست و از یک حفره امنیتی خبر داد که به گفته او احتمالاً هنوز وجود دارد و نیروهای اطلاعاتی در پی‌اش هستند: «این حفره امنیتی در جهت‌گیری در تصمیم‌سازی‌ها هم اثرگذار است!» روایت عراقچی را می‌بینید و می‌شنوید.