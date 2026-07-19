نبض خبر
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
عباس عراقچی در مصاحبه با جواد موگویی درباره حملات صورت گرفته به بیت رهبری در لحظه ترور رهبر شهید انقلاب گفت: «جلسهٔ شهید شمخانی با فرماندهان در شورای دفاع، دفتر شهید شیرازی، دفتر آقای حجازی و دفتر رهبر شهید اهداف دشمن در محدودهٔ بیت رهبری بودند.» عراقچی درباره برگزاری سوال برانگیز همزمان جلسه شورای عالی دفاع با حضور رهبر شهید انقلاب، شورای روابط خارجی و شورای معاونین وزارت اطلاعات در صبح روز 9 اسفند 1404، مسئله مهم تر از این همزمانی را اطلاع از این جلسات دانست و از یک حفره امنیتی خبر داد که به گفته او احتمالاً هنوز وجود دارد و نیروهای اطلاعاتی در پیاش هستند: «این حفره امنیتی در جهتگیری در تصمیمسازیها هم اثرگذار است!» روایت عراقچی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر عباس عراقچی ترور رهبر انقلاب ویدیو جنگ رمضان نفوذ بیت رهبری
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حفره چیه ؟ رد زنی با این امکانات آب خوردن است .مگه نکقته بودند جعه شب و شنبه شب حمله است؟چرا جلسه گذاشتند در بیت؟
حفره نه، تونل داریم!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
این آقای عراقچی در برجام چه تاجی سر کشور و ملت گذاشت که مجداوزیر امور خارجه شد و وارد میدان مداکره جالب اینکه آقای قالباف را نیز همراه کرد.مجلس کجایی مردیم از جدایی