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کد خبر:۱۳۸۵۵۰۰
کد خبر:۱۳۸۵۵۰۰
65551 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم

عباس عراقچی در مصاحبه با جواد موگویی درباره حملات صورت گرفته به بیت رهبری در لحظه ترور رهبر شهید انقلاب گفت: «جلسهٔ شهید شمخانی با فرماندهان در شورای دفاع، دفتر شهید شیرازی، دفتر آقای حجازی و دفتر رهبر شهید اهداف دشمن در محدودهٔ بیت رهبری بودند.» عراقچی درباره برگزاری سوال برانگیز همزمان جلسه شورای عالی دفاع با حضور رهبر شهید انقلاب، شورای روابط خارجی و شورای معاونین وزارت اطلاعات در صبح روز 9 اسفند 1404، مسئله مهم تر از این همزمانی را اطلاع از این جلسات دانست و از یک حفره امنیتی خبر داد که به گفته او احتمالاً هنوز وجود دارد و نیروهای اطلاعاتی در پی‌اش هستند: «این حفره امنیتی در جهت‌گیری در تصمیم‌سازی‌ها هم اثرگذار است!» روایت عراقچی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر عباس عراقچی ترور رهبر انقلاب ویدیو جنگ رمضان نفوذ بیت رهبری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
آباد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
8
83
پاسخ
حفره چیه ؟ رد زنی با این امکانات آب خوردن است .مگه نکقته بودند جعه شب و شنبه شب حمله است؟چرا جلسه گذاشتند در بیت؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
2
131
پاسخ
حفره نه، تونل داریم!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
تونل هم نه اتوبان داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
3
37
پاسخ
حفره که چه عرض کنم، عملا چاه عمیق داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
46
23
پاسخ
این آقای عراقچی در برجام چه تاجی سر کشور و ملت گذاشت که مجداوزیر امور خارجه شد و وارد میدان مداکره جالب اینکه آقای قالباف را نیز همراه کرد.مجلس کجایی مردیم از جدایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
4
46
پاسخ
هر آدم ساده ای هم این مطلب را می فهمد ولی معلوم نیست چرا بعضی مثل کبک سرشان را زیر برف کرده اند و همه چیز را انکار می کنند.
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