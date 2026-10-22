خانه رهبری از 9 صبح تا اذان مغرب در حال سوختن بود

در حالی که اخیراً پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر گفته پس از حمله آمریکا به سرعت اطفای حرق و آواربرداری منزل و دفتر رهبر انقلاب انجام شده، حجت الاسلام و المسلمین سعید صلح‌میرزایی، نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری، طی یک سخنرانی درباره حمله 9 اسفند به مجموعه بیت رهبری گفته است: «از 9:30 صبح تا اذان مغرب، خانه آقا در حال سوختن بود. نمی‌توانستند به آنجا نزدیک شوند. بچه‌ها می‌گفتند هفت یا هشت ساعت طول کشید تا توانستیم آتش را خاموش کنیم... وصیتنامه [رهبر شهید] آنجا بوده است. تا اینجا به آن دسترسی پیدا نکردند. یکی از نزدیکان ایشان به من گفتند رایانه‌ای که اسکن [وصیتنامه] در آن قرار داده شده بود هم از بین رفت...» روایت صلح میرزایی را می‌بینید و می‌شنوید.