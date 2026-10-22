En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 499
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۹۸۶۲
کد خبر:۱۳۹۹۸۶۲
1361 بازدید
نبض خبر

خانه رهبری از 9 صبح تا اذان مغرب در حال سوختن بود

در حالی که اخیراً پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر گفته پس از حمله آمریکا به سرعت اطفای حرق و آواربرداری منزل و دفتر رهبر انقلاب انجام شده، حجت الاسلام و المسلمین سعید صلح‌میرزایی، نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری، طی یک سخنرانی درباره حمله 9 اسفند به مجموعه بیت رهبری گفته است: «از 9:30 صبح تا اذان مغرب، خانه آقا در حال سوختن بود. نمی‌توانستند به آنجا نزدیک شوند. بچه‌ها می‌گفتند هفت یا هشت ساعت طول کشید تا توانستیم آتش را خاموش کنیم... وصیتنامه [رهبر شهید] آنجا بوده است. تا اینجا به آن دسترسی پیدا نکردند. یکی از نزدیکان ایشان به من گفتند رایانه‌ای که اسکن [وصیتنامه] در آن قرار داده شده بود هم از بین رفت...» روایت صلح میرزایی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ایران بیت رهبری ترور رهبر انقلاب ویدیو وصیتنامه آیت الله سید علی خامنه ای وصیت نامه سعید صلح میرزایی
اخبار مرتبط
ویدیوی هوش مصنوعی از ترور رهبر شهید انقلاب
روایت تازه از خارج کردن لاریجانی از بیت رهبری
جزئیات دومین اقدام به ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای + زیرنویس
جلسه منجر به ترور رهبری به اصرار چه کسی برگزار شد؟
روایت تازه سردار کوثری از ترور رهبر انقلاب
روایت عراقچی از سناریوی ترور رهبر انقلاب با کد 110
توصیف داماد رهبر انقلاب از همسر شهیدش
روایت قالیباف از پشت پرده اعلام شهادت رهبر انقلاب
نخستین تصاویر آغاز حمله اسرائیل و آمریکا به ایران / اصابت موشک به مرکز تهران / آژیرهای موشکی در اسرائیل فعال شد
روایت حسن روحانی از جلسه‌ای که قرار بود کل سران نظام ترور شوند
ترور رهبر انقلاب نتیجه نفوذ بود! / جزئیات تازه از عملیات آمریکا و اسرائیل
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
هشدار نظامی ارشد آمریکایی درباره ترور رهبر انقلاب
روایت عراقچی از لحظات بمباران بیت رهبری: نیمی از ساختمان فروریخت
جزئیات اولین ترور ناموفق علی لاریجانی در حمله به بیت رهبری
روایت ظریف از اتفاقات قبل از ملاقات با رهبر انقلاب
روایت رحیم صفوی از شدت انفجار بیت رهبری در حمله آمریکا و اسرائیل
جزئیات بمباران بیت رهبری و کشف پیکرها و وضعیت جراحت رهبر انقلاب
چه مقامات دیگری در لحظه حمله در بیت رهبری بودند؟
وضعیت پیکر رهبر شهید انقلاب پس از بمباران بیت رهبری
تصاویر تازه لحظات حمله به بیت رهبری که با پاسخ مرگبار ایران مواجه شد
جزئیات شهادت رهبر معظم انقلاب در محل بیت رهبری
جزئیات عملیات ناموفق ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای
روایت سردار رادان از علت غیبتش در لحظه ترور
روایت پزشکیان از لحظات ترور رهبر انقلاب
پزشکیان در زمان حمله به بیت رهبری کجا بود؟
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
ویدیوی تازه از لحظه بمباران بیت رهبری که با پاسخ مرگبار ایران مواجه شد
دو ویدیو از حمله به بیت رهبری و روایت تازه از وضعیت جسمی آیت الله مجتبی خامنه‌ای
تصاویر تازه از درون بیت رهبری پس از بمباران
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر