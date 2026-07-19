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کد خبر:۱۳۸۵۵۶۱
کد خبر:۱۳۸۵۵۶۱
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نبض خبر

روایت عراقچی درباره ملاقات کنندگان با آیت الله مجتبی خامنه‌ای

عباس عراقچی وزارت امورخارجه درباره ملاقات با آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای گفت: «من هنوز آقا مجتبی را در این دوره رهبری از نزدیک ندیدم... چند نفر معدود فقط با ایشان ملاقات کردند... انتخاب آقا مجتبی پیام خیلی مهمی را به جهان فرستاد؛ این پیام که علی رغم جنگ تغییری در سیاست‌های جمهوری اسلامی به وجود نیامده است... آمریکایی‌ها ترامپ را مسخره می‌کردند که تو چه کاری انجام دادی؟! خامنه‌ای که جوان شد، تنگه هرمز هم که باز بود و بخاطر اقدامات تو بسته شد‌ و به ذخایر اورانیوم غنی شده هم دسترسی پیدا نکردی و در اهدافت شکست خوردی!» این بخش از اظهارات عراقچی را می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر آیت الله سید مجتبی خامنه ای عباس عراقچی انتخاب رهبر انقلاب ویدیو ترور رهبر انقلاب بیت رهبری
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